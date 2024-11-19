В Красноярском крае родилась девочка с уникальным и красивым именем

Posted 19 ноября, 10:17
Published 19 ноября, 10:17
Modified 19 ноября, 10:49
Updated 19 ноября, 10:49
Тайиба — самое необычное женское имя, которым назвали девочку в крае. Это имя имеет арабское происхождение, в переносном смысле оно значит «ароматная, хорошая, здоровая, благополучная».
Другими необычными женскими именами в 2024 году в крае стали: Томирис, Анниса, Нур и Флора.
Необычными именами называли и мальчиков, рожденных в Красноярске и крае. Самыми редкими именами были Мехридин, Кир, Ахиллес-Иван, Исамидин и Бексултан.