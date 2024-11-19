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Posted 19 ноября, 10:17

Published 19 ноября, 10:17

Modified 19 ноября, 10:49

Updated 19 ноября, 10:49

ЗАГС Красноярского края назвал самые необычные имена

В Красноярском крае родилась девочка с уникальным и красивым именем

19 ноября 2024, 10:17
Фото: 1MI.

ЗАГС Красноярского края назвал самые необычные имена

Сотрудники загса Красноярского края рассказали, какие необычные имена давали детям жители региона.

Тайиба — самое необычное женское имя, которым назвали девочку в крае. Это имя имеет арабское происхождение, в переносном смысле оно значит «ароматная, хорошая, здоровая, благополучная».

Другими необычными женскими именами в 2024 году в крае стали: Томирис, Анниса, Нур и Флора.

Необычными именами называли и мальчиков, рожденных в Красноярске и крае. Самыми редкими именами были Мехридин, Кир, Ахиллес-Иван, Исамидин и Бексултан.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дети#Красноярский край#ЗАГС#Имена#Редкие имена
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