В Красноярском крае с января 2025 года вырастут тарифы на вывоз мусора. На сколько?

Posted 19 ноября, 01:13
Published 19 ноября, 01:13
Modified 19 ноября, 01:16
Updated 19 ноября, 01:16
В конце сентября стало известно, что тариф на вывоз ТКО в Минусинской технологической зоне (Минусинск, Ермаковский, Идринский, Каратузский, Краснотуранский, Минусинский и Шушенский районы) может вырасти в два раза.
В начале октября министерство экологии Красноярского края сообщило «ПМ», что нормативы накопления ТКО (от которых зависит и тариф) пересматривают во всех технологических зонах региона.
В Красноярском крае с первого января 2025 года начнут действовать новые нормативы накопления ТКО. Приказ подписал министр экологии края Владимир Часовитин.
Для многоквартирных домов (МКД) годовой норматив накопления ТКО составит 1,8716 кубометра, для частных домов — 2,1829 кубометра с человека. Месячный норматив для МКД составит 0,156 куб. м, для частного сектора — 0,182 куб. м.
По словам Часовитина, ранее действующий норматив в Красноярском крае был самым низким в Сибири — 0,07 кубометра на человека, и не соответствовал фактическому положению дел.
Как утверждает министр экологии края, существенного увеличения платы для жителей не произойдет: норматив накопления растет, но тарифы на услугу по вывозу ТКО будут при этом снижены.
«Предварительно, плата вырастет от 10 до 50 рублей на человека. Точные суммы платежей для жителей каждой территориальной зоны будут определены после утверждения новых тарифов на вывоз мусора, которые пересмотрят до конца этого года».
Кроме того, с начала 2025 года для юрлиц и СНТ начнут действовать новые нормативы накопления ТКО.
К примеру, плату будут начислять на 1 квадратный метр площади. Как утверждают в минэкологии края, для членов СНТ плата снизится — если раньше она взималась с человека и с учетом норматива 0,19 куб. м в месяц, то с нового года месячный норматив составит 0,0001 куб. м, и плата будет рассчитываться с учетом площади участка.