В Красноярском крае с января 2025 года вырастут тарифы на вывоз мусора. На сколько?

К примеру, плату будут начислять на 1 квадратный метр площади. Как утверждают в минэкологии края, для членов СНТ плата снизится — если раньше она взималась с человека и с учетом норматива 0,19 куб. м в месяц, то с нового года месячный норматив составит 0,0001 куб. м, и плата будет рассчитываться с учетом площади участка.