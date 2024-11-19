В Красноярском крае загсу и стройнадзору назначили новых руководителей

Posted 19 ноября, 09:17
Published 19 ноября, 09:17
Modified 19 ноября, 09:39
Updated 19 ноября, 09:39
Сообщается, что краевое агентство записи актов гражданского состояния (загс) возглавил Андрей Игнатенко. С ним заключили контракт на 5 лет.
Прежний глава агентства Александр Грешилов покинул пост в августе этого года. Известно, что Игнатенко с мая 2018 года занимал пост замруководителя загса.
Кроме того, на сайте правительства указано, что Александр Вишняков официально возглавил краевой стройнадзор. Его контракт действует 3 года.
Отметим, что главой службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края назначили Александра Вишнякова назначили еще в апреле 2024 года. Однако официально распоряжение опубликовали только 18 ноября.
Александру Вишнякову 41 год. С 2011 года он работал в КГКУ «Управление капитального строительства», а с 2019 года занимал должность заместителя руководителя стройнадзора.