prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 09:17

Published 19 ноября, 09:17

Modified 19 ноября, 09:39

Updated 19 ноября, 09:39

Правительство Красноярского края

В Красноярском крае загсу и стройнадзору назначили новых руководителей

19 ноября 2024, 09:17
Фото: prmira.ru. Правительство Красноярского края
В Красноярском крае у агентства загс и стройнадзора появились новые руководители. Распоряжение появилось на сайте правительства.

Сообщается, что краевое агентство записи актов гражданского состояния (загс) возглавил Андрей Игнатенко. С ним заключили контракт на 5 лет.

Прежний глава агентства Александр Грешилов покинул пост в августе этого года. Известно, что Игнатенко с мая 2018 года занимал пост замруководителя загса.

Андрей ИгнатенкоАндрей Игнатенко
Андрей Игнатенко. Фото: vk.com/zags24

Кроме того, на сайте правительства указано, что Александр Вишняков официально возглавил краевой стройнадзор. Его контракт действует 3 года.

Александр ВишняковАлександр Вишняков
Александр Вишняков. Фото: Стройнадзор Красноярского края

Отметим, что главой службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края назначили Александра Вишнякова назначили еще в апреле 2024 года. Однако официально распоряжение опубликовали только 18 ноября.

Александру Вишнякову 41 год. С 2011 года он работал в КГКУ «Управление капитального строительства», а с 2019 года занимал должность заместителя руководителя стройнадзора.

Читайте также:
Депутата Новака убрали с поста секретаря в КПРФ после избиения сожительницыПервого вице-мэра Минусинска уволили из-за банкротстваСпустя 1,5 года в Красноярском крае появился министр здравоохранения. Кто им сталУвольнение Войцеховского: будет ли уголовка и что ждет мэра? Поговорили с экспертами
#Никита Алексеев#Люди#Общество#Политика#Губернатор#Михаил Котюков#Красноярский край#Власть#Правительство края#Руководитель#Назначения#Котюков#Стройнадзор#Краевая власть#ЗАГС
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика