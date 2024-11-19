prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 09:59

Published 19 ноября, 09:59

Modified 19 ноября, 10:19

Updated 19 ноября, 10:19

Владелец «Сибиряка» Егоров задержан

Владелец «Сибиряка» Егоров задержан

19 ноября 2024, 09:59
Сюжет
Дело Егорова
Следователи задержали владельца строительного холдинга «Сибиряк» Владимира Егорова, против которого возбудили второе уголовное дело о мошенничестве.

Сегодня, 19 ноября, стало известно, что против Егорова возбудили уголовное дело из-за развязки на Северном шоссе. Как заявляет следком, «Сибиряк» завысил стоимость балок и указал недостоверные сведения в проектной документации. Руководство «Сибиряка» и управления капитального строительства, которое согласовало стоимость, якобы похитили около 71 миллиона рублей. Сотрудники СК и УФСБ провели обыски в особняке Егорова.

Егорова допросили, свою вину он не признает. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения — ее изберет суд в течение двух дней.

Видео: СК Красноярского края.
  • Это второе уголовное дело против Владимира Егорова. С мая 2023 года он и его дочь Александра Савельева находятся под следствием. Главу семьи обвиняют в мошенничестве при реконструкции школы, в которой учился экс-губернатор Александр Усс, в Иланском в 2020 году.
Читайте также:
Подследственный владелец «Сибиряка» Егоров вошел в топ-10 богатейших красноярцевRolls-Royce и Breguet: посмотрели, сколько стоят премиальные машины и часы ЕгороваДела семейные: как Егоров нанял Егорова для строительства развязки на Пашенный
#Владислав Савончик#Видео#Строительство#Развязка#Сибиряк#Владимир Егоров#Мошенничество#Северное шоссе#Уголовное дело#Преступление#Допрос#Дело Егорова
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика