Владелец «Сибиряка» Егоров задержан

Сегодня, 19 ноября, стало известно, что против Егорова возбудили уголовное дело из-за развязки на Северном шоссе. Как заявляет следком, «Сибиряк» завысил стоимость балок и указал недостоверные сведения в проектной документации. Руководство «Сибиряка» и управления капитального строительства, которое согласовало стоимость, якобы похитили около 71 миллиона рублей. Сотрудники СК и УФСБ провели обыски в особняке Егорова.