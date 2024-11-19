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Posted 19 ноября, 11:56

Published 19 ноября, 11:56

Modified 19 ноября, 12:13

Updated 19 ноября, 12:13

Закончится ли СВО после выборов в США? Вот что говорят эксперты

Закончится ли СВО после выборов в США? Вот что говорят эксперты

19 ноября 2024, 11:56
Фото: Susan Walsh. AP/TASS.
После избрания Дональда Трампа новым президентом США в сети начали вспоминать обещания Трампа закончить конфликт в Украине за 24 часа словом «Довольно». Мы собрали мнения аналитиков и чиновников на этот счет.

Сейчас существует несколько возможных вариантов прекращения конфликта, о которых говорят разные стороны. Разберем их по порядку.

Закончат ли СВО Трамп и дальнобойные ракеты

Фото: US Council on Foreign Relations

Дональд Трамп пока не вступил в должность президента США, однако действующий президент Джо Байден, по пока что неофициальным данным СМИ, якобы разрешил Украине использовать ракеты большой дальности при ударах вглубь территории России. То же самое касается якобы разрешения Франции и Великобритании использовать ракеты SCALP и Storm Shadow соответственно.

Белый дом пока не дал официального комментария этим сообщениям. Зато высказался президент Польши Анджей Дуда. По его словам, дальности ракет недостаточно, чтобы атаковать Москву или Санкт-Петербург и Украина будет использовать их только в оборонительных целях.

Что касается администрации Дональда Трампа, то представители новоизбранного президента США пока дали лишь осторожный комментарий: Трамп может пересмотреть это решение после инаугурации.

Каков план Трампа по урегулированию конфликта? После вступления в должность политик намерен попробовать привести в действие свой план, который включает заморозку боевых действий, создание демилитаризованной зоны и запрет Украине вступать в НАТО на следующие 20 лет.

Тем временем, российские эксперты сомневаются в том, что план Трампа будет приведен в исполнение. Так, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов в разговоре с «Комсомольской правдой» предположил, что США не станет распыляться между двумя «фронтами», российско-украинским и израильско-палестинским, и сосредоточится на поддержке Израиля. По мнению Алаудинова, СВО закончится на условиях России без участия США.

План Украины по окончанию СВО

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, как и Трамп, официально намерен завершить конфликт в 2025 году. Он обещал приложить все усилия, чтобы это произошло.

Владимир Зеленский планирует завершить конфликт дипломатическим путем, однако отмечает: в «слабой позиции» Украине нет смысла вести переговоры с Россией. По мнению политика, усилить позиции Украины на переговорах поможет стратегия Дональда Трампа после его инаугурации. По словам Зеленского, просто «переговоры ради переговоров» ни к чему не приведут.

Украина готова к прекращению конфликта на следующих условиях: вывод российских войск с ее территории и возврат к границам 1991 года, что включает в себя возврат Украине Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и Крыма.

Готова ли Россия к прекращению СВО

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин высказывался о прекращении конфликта во время встречи с представителями СМИ 18 октября. Тогда он сказал, что определять сроки окончания СВО контрпродуктивно. По словам Путина, Россия готова к переговорам на своих условиях. По словам президента РФ — чем быстрее конфликт закончится, тем лучше.

Как видно, Россия на возможных переговорах будет настаивать на принятии собственных условий. Выглядят они так:

  • Украинские войска должны покинуть Россию, включая территории «новых регионов».
  • Мировое сообщество должно признать Крым, Севастополь и «новые территории» российскими.
  • Международные санкции против России должны быть отменены.
  • Украина должна отказаться от членства в НАТО.
  • Украина должна получить нейтральный и безъядерный статус, а также принять законы о демилитаризации и денацификации.
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