Закончится ли СВО после выборов в США? Вот что говорят эксперты

Тем временем, российские эксперты сомневаются в том, что план Трампа будет приведен в исполнение. Так, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов в разговоре с «Комсомольской правдой» предположил, что США не станет распыляться между двумя «фронтами», российско-украинским и израильско-палестинским, и сосредоточится на поддержке Израиля. По мнению Алаудинова, СВО закончится на условиях России без участия США.