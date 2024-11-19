prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 11:11

Published 19 ноября, 11:11

Modified 19 ноября, 11:21

Updated 19 ноября, 11:21

Жена владельца «Сибиряка» Егорова заявила о давлении на мужа

Жена владельца «Сибиряка» Егорова заявила о давлении на мужа

19 ноября 2024, 11:11
Фото: СК Красноярского края.
Сюжет
Дело Егорова
Жена Владимира Егорова Наталья прокомментировала новое уголовное дело о мошенничестве против мужа.

Сегодня, 19 ноября, стало известно, что против Егорова возбудили уголовное дело из-за развязки на Северном шоссе. Как заявляет следком, «Сибиряк» завысил стоимость балок и указал недостоверные сведения в проектной документации. Руководство «Сибиряка» и управления капитального строительства, которое согласовало стоимость, якобы похитило около 71 миллиона рублей.

Сотрудники СК и УФСБ провели обыски в особняке Егорова, изъяли документы, имеющие значение для расследования дела, два дорогостоящих автомобиля, компьютерную технику, слитки золота и деньги: около 5 млн рублей, более 100 тысяч долларов США, около 3 тысяч евро.

Самого Егорова допросили, свою вину он не признает. Его задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения — ее изберет суд в течение двух дней.

Издание Sibnovosti.ru связалось c Натальей Егоровой. Муж якобы заверил ее, что «дело ни о чем» и переживать не стоит.

«Он сказал, что это вообще дело ни о чем, что всё будет в порядке. По крайней мере, это то, что он сказал мне. Я говорю: „Есть о чем беспокоиться?“, он сказал: „не о чем“».

Жена бизнесмена считает, что уголовное дело заведено не просто так — у кого-то якобы есть в этом выгода. А доказать вину, по словам супруги бизнесмена, не смогут.

«Я думаю, как-то пытаются на него надавить, что-то с него получить. Я думаю, что это всё звенья одной цепи. Там не получилось, там не получилось, может, тут получится. Но я думаю, что не получится нигде».
  • Это второе уголовное дело против Владимира Егорова. С мая 2023 года он и его дочь Александра Савельева находятся под следствием. Главу семьи обвиняют в мошенничестве при реконструкции школы, в которой учился экс-губернатор Александр Усс, в Иланском в 2020 году.
Читайте также:
Rolls-Royce и Breguet: посмотрели, сколько стоят премиальные машины и часы ЕгороваПодследственный владелец «Сибиряка» Егоров вошел в топ-10 богатейших красноярцевДела семейные: как Егоров нанял Егорова для строительства развязки на Пашенный
#Владислав Савончик#Владимир Егоров#Дело Егорова
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика