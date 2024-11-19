Жена владельца «Сибиряка» Егорова заявила о давлении на мужа

Posted 19 ноября, 11:11
Published 19 ноября, 11:11
Modified 19 ноября, 11:21
Updated 19 ноября, 11:21
Сегодня, 19 ноября, стало известно, что против Егорова возбудили уголовное дело из-за развязки на Северном шоссе. Как заявляет следком, «Сибиряк» завысил стоимость балок и указал недостоверные сведения в проектной документации. Руководство «Сибиряка» и управления капитального строительства, которое согласовало стоимость, якобы похитило около 71 миллиона рублей.
Сотрудники СК и УФСБ провели обыски в особняке Егорова, изъяли документы, имеющие значение для расследования дела, два дорогостоящих автомобиля, компьютерную технику, слитки золота и деньги: около 5 млн рублей, более 100 тысяч долларов США, около 3 тысяч евро.
Самого Егорова допросили, свою вину он не признает. Его задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения — ее изберет суд в течение двух дней.
Издание Sibnovosti.ru связалось c Натальей Егоровой. Муж якобы заверил ее, что «дело ни о чем» и переживать не стоит.
«Он сказал, что это вообще дело ни о чем, что всё будет в порядке. По крайней мере, это то, что он сказал мне. Я говорю: „Есть о чем беспокоиться?“, он сказал: „не о чем“».
Жена бизнесмена считает, что уголовное дело заведено не просто так — у кого-то якобы есть в этом выгода. А доказать вину, по словам супруги бизнесмена, не смогут.
«Я думаю, как-то пытаются на него надавить, что-то с него получить. Я думаю, что это всё звенья одной цепи. Там не получилось, там не получилось, может, тут получится. Но я думаю, что не получится нигде».