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Posted 20 ноября, 06:36

Published 20 ноября, 06:36

Modified 20 ноября, 07:00

Updated 20 ноября, 07:00

Мама школьницы рассказала, из-за чего могли массово отравиться дети

Чем могли отравиться красноярские школьники? Поговорили с мамой ученицы

20 ноября 2024, 06:36
Фото: t.me/krksledkom.

Мама школьницы рассказала, из-за чего могли массово отравиться дети

В Красноярске после массового отравления учеников школы №76 завели уголовное дело. Родители считают, что дети могли отравиться макаронами с сыром.

19 ноября в медучреждения Красноярска обратились 23 ученика школы №76. Всем детям поставили предварительный диагноз — ротавирусная инфекция.

Предварительно, накануне дети ели в школьной столовой. В СК сообщили, что 2 учеников госпитализировали, остальные лечатся дома.

«Проспекту Мира» удалось пообщаться с мамой ученицы 3 класса, которая отравилась.

«Придя домой из школы, у нее началась рвота. К вечеру добавились диарея и температура. В итоге вызвала скорую. Сегодня у дочери рвоты и диареи уже нет, только температура 37,3.
Всего в третьем классе, где учится моя дочь, у 12 человек признаки отравления».
Видео: t.me/krksledkom.

Женщина говорит, что в родительском чате они пришли к выводу, что все пострадавшие дети ели макароны с сыром.

«На завтрак у детей были макароны с сыром и кабачковая икра (мой ребенок ее не ел). В итоге нет симптомов только у тех, кто не ел макароны.
Руководство школы неофициально предполагает, что дети не помыли руки. Хочется, чтобы виновные понесли наказание».

В Следкоме нам заявили, что все отравившиеся дети действительно ели макароны с сыром.

«Всех пострадавших объединяет то, что на завтрак они ели макароны с сыром. Также была кабачковая икра, однако некоторые даже к ней не притрагивались».

Мама пострадавшей ученицы заявила, что среди пострадавших есть учителя. Однако в СК нам сообщили, что пока эта информация не подтвердилась.

В мэрии Красноярска сообщили, что сотрудники дирекции по питанию и специалисты организатора питания — компании «Рич» — осмотрели пищеблок школы №76.

«Все сроки годности пищевой продукции, маркировки и сопроводительная документация обеспечены. Пока говорить о причинах заболевания рано».

По рекомендации Роспотребнадзора всех учеников школы перевели на дистант с 21 по 27 ноября.

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