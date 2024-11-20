Чем могли отравиться красноярские школьники? Поговорили с мамой ученицы

Posted 20 ноября, 06:36
Published 20 ноября, 06:36
Modified 20 ноября, 07:00
Updated 20 ноября, 07:00
19 ноября в медучреждения Красноярска обратились 23 ученика школы №76. Всем детям поставили предварительный диагноз — ротавирусная инфекция.
Предварительно, накануне дети ели в школьной столовой. В СК сообщили, что 2 учеников госпитализировали, остальные лечатся дома.
«Проспекту Мира» удалось пообщаться с мамой ученицы 3 класса, которая отравилась.
«Придя домой из школы, у нее началась рвота. К вечеру добавились диарея и температура. В итоге вызвала скорую. Сегодня у дочери рвоты и диареи уже нет, только температура 37,3.
Всего в третьем классе, где учится моя дочь, у 12 человек признаки отравления».
Женщина говорит, что в родительском чате они пришли к выводу, что все пострадавшие дети ели макароны с сыром.
«На завтрак у детей были макароны с сыром и кабачковая икра (мой ребенок ее не ел). В итоге нет симптомов только у тех, кто не ел макароны.
Руководство школы неофициально предполагает, что дети не помыли руки. Хочется, чтобы виновные понесли наказание».
В Следкоме нам заявили, что все отравившиеся дети действительно ели макароны с сыром.
«Всех пострадавших объединяет то, что на завтрак они ели макароны с сыром. Также была кабачковая икра, однако некоторые даже к ней не притрагивались».
Мама пострадавшей ученицы заявила, что среди пострадавших есть учителя. Однако в СК нам сообщили, что пока эта информация не подтвердилась.
В мэрии Красноярска сообщили, что сотрудники дирекции по питанию и специалисты организатора питания — компании «Рич» — осмотрели пищеблок школы №76.
«Все сроки годности пищевой продукции, маркировки и сопроводительная документация обеспечены. Пока говорить о причинах заболевания рано».
По рекомендации Роспотребнадзора всех учеников школы перевели на дистант с 21 по 27 ноября.