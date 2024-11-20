Что думают красноярцы о «трезвых пятницах» и продаже алкоголя по 2 часа в день

Posted 20 ноября, 06:16
Published 20 ноября, 06:16
Modified 20 ноября, 06:19
Updated 20 ноября, 06:19
В начале ноября на пресс-конференции глава полиции края Александр Речицкий предложил запретить продажу алкоголя по пятницам в регионе.По его словам, он собирается предложить внести такие изменения в закон края на координационном совещании с участием губернатора.
Речицкий предлагал ввести «трезвые пятницы» в Красноярском крае еще в 2017 году. Однако депутаты краевого ЗС отказались от этой идеи.
При этом в Волгоградской области губернатор Георгий Филимонов объявил, что продажа алкоголя в будни уже будет ограничена до двух часов в день — с 12 до 14 часов. Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года, если их одобрит заксобрание области.
В Госдуме предложили постепенно сокращать время продажи алкоголя по всей России, как в Вологодской области, сначала до пяти часов, а потом и до двух часов в день
«ПМ» решил спросить красноярцев, как они относятся к таким ограничениям, и помогут ли они, по их мнению, решить проблему алкоголизма. Мы провели опрос в трех группах во «ВКонтакте» — «Проспект Мира», «Я люблю Красноярск» и «Криминальный Красноярск».
В группе «Проспект Мира» 70,45% (93 голоса) считают, что ограничения никак не помогут в борьбе с алкоголизмом. Еще 14,39% (19) уверены в обратном, а 15,15% (20 голосов) сообщили, что им всё равно.
В группе «Я люблю Красноярск» голоса распределились похожим образом: 63,93% (39 голосов) считают, что с алкоголизмом это никак не поможет справиться, а по 18,03% (11 голосов) — думают, что поможет или выбрали вариант «мне всё равно, я не пью».
В группе «Криминальный Красноярск» большинство проголосовавших, 64,29% (72 голоса), считают такой метод борьбы с алкоголизмом неэффективным. 18,75% (21 голос) уверены, что ограничения помогут, а 16,96% (19 голосов) никак не относятся к такой идее.
В комментариях красноярцы в основном писали, что запрет не поможет, и сработает только на тех, кто и так не часто пьет. По их мнению, те, кто выпивает часто, перейдут на нелегальный алкоголь.
«Не поможет это, пить меньше не будут, зато больше перейдут на homemade и контрафакт из-под полы».
«Будет второй сухой закон. Начнут больше пить. Надо думать не о запрете, а о качестве. Больше запретов, больше криминала».
«Нормальных людей это притормозит конечно, но алкашню не остановит. Будут днем затариваться».
«Просто самопалом начнут травиться. И одеколонами всякими».
Однако были и те, кто активно поддерживал ограничения.
«Время покажет, и я уверен что меньше пить станут».
«ПМ» направлял запрос пресс-службе администрации губернатора края с просьбой прокомментировать, планируются ли вводить в регионе ограничения продажи алкоголя — ответ мы не получили, и направили запрос повторно. Мы опубликуем его, если получим ответ.