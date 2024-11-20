Депутат предложил ужесточить штрафы для владельцев агрессивных собак

Posted 20 ноября, 06:56
Published 20 ноября, 06:56
Modified 20 ноября, 08:53
Updated 20 ноября, 08:53
Внимание на проблеме заострил депутат Владимир Вахтель. Он отметил, что, по словам местных жителей, собака не впервые нападает на людей, а хозяину почти ничего за это не грозит. По словам депутата, максимальное наказание для владельца собаки, которая напала на девочку — штраф 30 тысяч рублей по административной статье о несоблюдении требований к содержанию животных (ч.3 ст. 8.52 КоАП РФ).
«Я уже неоднократно говорил, что государство проявляет гуманизм в странных местах. Штрафы за нарушение ПДД повышает, а вот безответственных владельцев агрессивных питомцев жалеет. И это при том, что за прошлый год 4 175 жителей края обратились за медпомощью из-за укусов собак, из них 1 574 — дети», — написал депутат в своем телеграм-канале.
Владимир Вахтель настаивает на том, что штрафы для хозяев агрессивных собак нужно увеличить, причем в разы. Депутат обещал направить запросы первому заместителю губернатора края Сергею Верещагину с просьбой поднять этот вопрос.