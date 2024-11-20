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Posted 20 ноября, 06:56

Published 20 ноября, 06:56

Modified 20 ноября, 08:53

Updated 20 ноября, 08:53

В Красноярском крае предложили увеличить штрафы для владельцев агрессивных собак

Депутат предложил ужесточить штрафы для владельцев агрессивных собак

20 ноября 2024, 06:56
Фото: Изображение Midjourney.

В Красноярском крае предложили увеличить штрафы для владельцев агрессивных собак

В Ачинске уже второй раз за месяц люди подверглись нападению агрессивных собак. Причем в последнем случае пострадала 10-летняя девочка, а у собаки, как выяснилось, был хозяин. На фоне этих случаев в законодательном собрании края подняли вопрос об ужесточении штрафов для владельцев животных.

Внимание на проблеме заострил депутат Владимир Вахтель. Он отметил, что, по словам местных жителей, собака не впервые нападает на людей, а хозяину почти ничего за это не грозит. По словам депутата, максимальное наказание для владельца собаки, которая напала на девочку — штраф 30 тысяч рублей по административной статье о несоблюдении требований к содержанию животных (ч.3 ст. 8.52 КоАП РФ).

«Я уже неоднократно говорил, что государство проявляет гуманизм в странных местах. Штрафы за нарушение ПДД повышает, а вот безответственных владельцев агрессивных питомцев жалеет. И это при том, что за прошлый год 4 175 жителей края обратились за медпомощью из-за укусов собак, из них 1 574 — дети», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Владимир Вахтель настаивает на том, что штрафы для хозяев агрессивных собак нужно увеличить, причем в разы. Депутат обещал направить запросы первому заместителю губернатора края Сергею Верещагину с просьбой поднять этот вопрос.

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#Общество#Дети#Депутат#Штрафы#Законодательство#Агрессивные собаки
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