Депутат предложил ужесточить штрафы для владельцев агрессивных собак

Внимание на проблеме заострил депутат Владимир Вахтель. Он отметил, что, по словам местных жителей, собака не впервые нападает на людей, а хозяину почти ничего за это не грозит. По словам депутата, максимальное наказание для владельца собаки, которая напала на девочку — штраф 30 тысяч рублей по административной статье о несоблюдении требований к содержанию животных (ч.3 ст. 8.52 КоАП РФ).