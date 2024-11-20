Егорова отправили в СИЗО на два месяца

Posted 20 ноября, 09:27
Published 20 ноября, 09:27
Modified 20 ноября, 10:11
Updated 20 ноября, 10:11
Против Егорова возбудили уголовное дело из-за развязки на Северном шоссе. Как заявляет следком, «Сибиряк» завысил стоимость балок и указал недостоверные сведения в проектной документации. Руководство «Сибиряка» и управления капитального строительства (УКС), которое согласовало стоимость, якобы похитило около 71 миллиона рублей.
Следствие заявило, что Егоров «подозревается в совершении тяжкого преступления, может скрыться от органов предварительного следствия и суда и воспрепятствовать производству по уголовному делу». В связи с этим ходатайствовали об аресте.
«Производство следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий находится на начальном этапе, в связи с чем подозреваемый может принять меры к уничтожению доказательств его вины, оказать давление на свидетелей, склонив их к даче показаний в свою пользу», — заявили в ведомстве.
Егоров в суде вину не признает. Он заявил, что второй фигурант дела, экс-руководитель управления капитального строительства Александр Мещеряков, его оговорил, потому что «испугался разделить его участь в качестве ареста».