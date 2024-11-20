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Posted 20 ноября, 05:18

Published 20 ноября, 05:18

Modified 20 ноября, 05:18

Updated 20 ноября, 05:18

Эн+ вошел в топ крупнейших инвесторов по версии Forbes

Эн+ вошел в топ крупнейших инвесторов по версии Forbes

20 ноября 2024, 05:18
Фото: Эн+.
Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ вошел в рейтинг крупнейших-компаний инвесторов страны по версии Forbes. Холдинг включили в тройку лидеров среди энергетических компаний-инвесторов — по данным журнала, Эн+ в 2023 году нарастил объем инвестиций на 6,4% до 126,1 миллиарда рублей.

В рейтинге Forbes учитывались только компании, зарегистрированные в России или принадлежащие российским акционерам более чем на 50%. Среди критериев учитывались совокупный объем инвестиций на приобретение основных средств и нематериальных активов, выкуп акций, вложения в рамках совместных предприятий и новых бизнесов в 2023 году.

Существенная часть инвестиций Эн+ уходит на энергетику. Холдинг вкладывается в капитальное строительство и модернизацию производств. В частности, компания построит 3 новых энергоблока на ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском общей мощностью 690 ГВт. На гидроэлектростанциях компании реализуется программа «Новая энергия»: на ГЭС проводится замена гидроагрегатов и рабочих колес. В результате этой программы объем выработки «зеленой» энергии гидроэлектростанциями уже вырос на 2,2 миллиарда кВт/ч в год при сопоставимом объеме использованной воды. Объем инвестиций в программу до 2026 составляет 21 миллиард рублей.

На социальные проекты в 2023 Эн+ направила более 5,3 миллиарда рублей, еще 17,6 миллиарда рублей — на проекты охраны окружающей среды. Средства были направлены на строительство строительство детских площадок и спортивных центров, реставрацию объектов исторического наследия и создание современных общественных пространств в регионах ответственности компании.

Наибольшую часть средств компания инвестирует в Сибирь, где расположены ее ключевые активы: алюминиевый завод и ГЭС в Красноярске, глиноземный комбинат в Ачинске. Это градообразующие предприятия, поэтому компания вкладывает средства в улучшение качества жизни в муниципалитетах, где они расположены.

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