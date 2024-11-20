Эн+ вошел в топ крупнейших инвесторов по версии Forbes

Существенная часть инвестиций Эн+ уходит на энергетику. Холдинг вкладывается в капитальное строительство и модернизацию производств. В частности, компания построит 3 новых энергоблока на ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском общей мощностью 690 ГВт. На гидроэлектростанциях компании реализуется программа «Новая энергия»: на ГЭС проводится замена гидроагрегатов и рабочих колес. В результате этой программы объем выработки «зеленой» энергии гидроэлектростанциями уже вырос на 2,2 миллиарда кВт/ч в год при сопоставимом объеме использованной воды. Объем инвестиций в программу до 2026 составляет 21 миллиард рублей.