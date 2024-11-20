Каких работников ищут в крае? И какие им предлагают зарплаты? Ответ службы занятости

По данным агентства, в январе–октябре 2024 года за содействием в поиске работы в центр обратились 11,9 тысячи человек. За содействием в подборе работников в этот период обратились 4,5 тысячи работодателей — они заявили о наличии 68,7 тысячи вакансий.