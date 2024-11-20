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Posted 20 ноября, 09:33

Published 20 ноября, 09:33

Modified 20 ноября, 09:35

Updated 20 ноября, 09:35

Служба занятости рассказала о рынке труда в крае и каких работников чаще ищут

Каких работников ищут в крае? И какие им предлагают зарплаты? Ответ службы занятости

20 ноября 2024, 09:33
Фото: 1MI.

Служба занятости рассказала о рынке труда в крае и каких работников чаще ищут

Агентство труда и занятости населения Красноярского края рассказало о ситуации на рынке труда в регионе.

По данным агентства, в январе–октябре 2024 года за содействием в поиске работы в центр обратились 11,9 тысячи человек. За содействием в подборе работников в этот период обратились 4,5 тысячи работодателей — они заявили о наличии 68,7 тысячи вакансий.

Из них 67,1% приходилось на профессии рабочих. Большое количество вакансий представлено работодателями обрабатывающей отрасли — 19,9%, из сферы «Образование» было 4,8% вакансий, из «Здравоохранения» — 8,5%.

На 1 ноября 2024 года в центре края зарегистрировано 2 тысячи человек. При этом в банке свободными остаются 18,3 тысячи вакансий.

Больше всего вакансий слесарей — им в среднем предлагают оплату 53,4 тысячи рублей. На втором и третьем месте врачи и медсестры со средней предлагаемой зарплатой 76,5 тысячи и 38,3 тысячи рублей соответственно.

Еще в топе по количеству вакансий монтажники с предлагаемой зарплатой 77,6 тысячи рублей, полицейские — 40,6 тысячи рублей, учителя — 34,8 тысячи и фельдшеры — 40,3 тысячи.

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