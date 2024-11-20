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Posted 20 ноября, 07:38

Published 20 ноября, 07:38

Modified 20 ноября, 07:40

Updated 20 ноября, 07:40

В Красноярском крае вахтовикам стали предлагать зарплаты по 200 тысяч и больше

Кому в Красноярске предлагают зарплаты по 200 тысяч и больше? Топ специальностей

20 ноября 2024, 07:38
Фото: Изображение Midjourney.

В Красноярском крае вахтовикам стали предлагать зарплаты по 200 тысяч и больше

В Красноярском крае продолжается «зарплатная гонка» на вахтовых проектах — по данным рекрутеров, часто встречаются вакансии с предложениями 200 000 тысяч и больше.

Данными делятся аналитики платформы hh.ru. Сообщается, что самые высокие зарплаты среди вахтовиков в крае предлагают водителям-экспедиторам — от 230 до 290 тысяч рублей на руки.

В целом по Сибири на первом месте по предлагаемой зарплате на вахте стоят руководители группы разработки — они могут заработать на вахте в среднем 200 тысяч рублей. далее идут сварщики: среднее зарплатное предложение для них составляет 198,4 тысячи рублей.

На третьем месте по Сибири расположились геодезисты с предлагаемой зарплатой в 176,5 тысячи рублей.

Фото: hh.ru
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