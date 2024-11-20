Кому в Красноярске предлагают зарплаты по 200 тысяч и больше? Топ специальностей

Posted 20 ноября, 07:38
Published 20 ноября, 07:38
Modified 20 ноября, 07:40
Updated 20 ноября, 07:40
Данными делятся аналитики платформы hh.ru. Сообщается, что самые высокие зарплаты среди вахтовиков в крае предлагают водителям-экспедиторам — от 230 до 290 тысяч рублей на руки.
В целом по Сибири на первом месте по предлагаемой зарплате на вахте стоят руководители группы разработки — они могут заработать на вахте в среднем 200 тысяч рублей. далее идут сварщики: среднее зарплатное предложение для них составляет 198,4 тысячи рублей.
На третьем месте по Сибири расположились геодезисты с предлагаемой зарплатой в 176,5 тысячи рублей.