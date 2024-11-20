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Posted 20 ноября, 12:56

Published 20 ноября, 12:56

Modified 20 ноября, 12:58

Updated 20 ноября, 12:58

Красноярский театр анонсировал спектакль в новогоднем трамвае

Красноярский театр анонсировал спектакль в новогоднем трамвае

20 ноября 2024, 12:56
Фото: vk.com/teatrnakryshe.
Красноярский «Театр на крыше» анонсирует спектакль «Попутчики» в новогоднем трамвае.

Анонс такого спектакля театр выложил в своих соцсетях. Пока подробностей нет — афишу постановки сопроводили таким текстом:

«Впервые в Красноярске. Спектакль-поездка в новогоднем трамвае. Скоро!».
Фото: vk.com/teatrnakryshe

Судя по комментариям, идея постановки заинтересовала многих красноярцев.

Подобных спектаклей в Красноярске до этого не ставили. Однако в других городах транспорт уже использовали для постановок: например, в Казани ТЮЗ в сентябре ставил постановку в трамвае о влюбленных подростках. Там спектакль проходит в аудиоформате во время поездки в трамвае с декорациями.

  • Красноярцы покупают билеты на другие новогодние активности очень быстро. Билеты на поезд «Деда Мороза» распродали за несколько минут после старта продаж.
  • Покупать билеты на предновогодние показы «Щелкунчика» в Театре оперы и балета жители начали еще в середине августа.
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