Красноярский театр анонсировал спектакль в новогоднем трамвае

Posted 20 ноября, 12:56
Published 20 ноября, 12:56
Modified 20 ноября, 12:58
Updated 20 ноября, 12:58
Анонс такого спектакля театр выложил в своих соцсетях. Пока подробностей нет — афишу постановки сопроводили таким текстом:
«Впервые в Красноярске. Спектакль-поездка в новогоднем трамвае. Скоро!».
Судя по комментариям, идея постановки заинтересовала многих красноярцев.
Подобных спектаклей в Красноярске до этого не ставили. Однако в других городах транспорт уже использовали для постановок: например, в Казани ТЮЗ в сентябре ставил постановку в трамвае о влюбленных подростках. Там спектакль проходит в аудиоформате во время поездки в трамвае с декорациями.