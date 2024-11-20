Красноярский театр анонсировал спектакль в новогоднем трамвае

Подобных спектаклей в Красноярске до этого не ставили. Однако в других городах транспорт уже использовали для постановок: например, в Казани ТЮЗ в сентябре ставил постановку в трамвае о влюбленных подростках. Там спектакль проходит в аудиоформате во время поездки в трамвае с декорациями.