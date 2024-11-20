Мэрия Красноярска резервирует земли для расширения дороги на Свердловской

Posted 20 ноября, 01:40
Published 20 ноября, 01:40
Modified 20 ноября, 02:53
Updated 20 ноября, 02:53
Городские власти хотят реконструировать участок от Николаевского моста до выезда из Красноярска. Зарезервировать планируют земли общей площадью 374 тысячи квадратных метров.
Как указано в распоряжении, на участке в течение 3 лет нельзя будет строить жилые здания и другие сооружения.
Отметим, что на указанном участке регулярно собираются серьезные пробки. В августе 2023 года прокуратура потребовала от мэрии решить проблему с заторами на Свердловской.