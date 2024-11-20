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Posted 20 ноября, 01:40

Published 20 ноября, 01:40

Modified 20 ноября, 02:53

Updated 20 ноября, 02:53

Пробка на Свердловской

Мэрия Красноярска резервирует земли для расширения дороги на Свердловской

20 ноября 2024, 01:40
Фото: prmira.ru. Пробка на Свердловской
В Красноярске планируют расширить проезжую часть на улице Свердловской. Распоряжение появилось на сайте мэрии.

Городские власти хотят реконструировать участок от Николаевского моста до выезда из Красноярска. Зарезервировать планируют земли общей площадью 374 тысячи квадратных метров.

улица Свердловскаяулица Свердловская
улица Свердловская. Фото: 2gis.ru

Как указано в распоряжении, на участке в течение 3 лет нельзя будет строить жилые здания и другие сооружения.

Отметим, что на указанном участке регулярно собираются серьезные пробки. В августе 2023 года прокуратура потребовала от мэрии решить проблему с заторами на Свердловской.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дороги#Мэрия Красноярска#Пробки#Реконструкция#Свердловская
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