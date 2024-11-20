На железнодорожной станции в Красноярском крае поселился кот-Хатико по кличке Батон

Posted 20 ноября, 11:56
Published 20 ноября, 11:56
Modified 20 ноября, 11:58
Updated 20 ноября, 11:58
Как рассказали в сообществе РЖД, кот снова и снова приходил на станцию. Местные жители пытались забрать его домой, но он сбегал и возвращался на станцию.
В итоге коту дали кличку Батон, выдали железнодорожную форму и корпоративный жетон.
«Пассажиры ласково называют его „грозным оскалом“, потому что при всей своей суровости Батон позволяет себя гладить и охотно принимает угощения от добрых людей, — упомянули в сообщении.
Работники и пассажиры сравнивают кота с Хатико: они думают, что он тоже ждет кого-то, поэтому приходит на станцию и отказывается уходить.