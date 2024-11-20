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Posted 20 ноября, 11:56

Published 20 ноября, 11:56

Modified 20 ноября, 11:58

Updated 20 ноября, 11:58

На железнодорожной станции в Красноярском крае поселился кот-Хатико по кличке Батон

На железнодорожной станции в Красноярском крае поселился кот-Хатико по кличке Батон

20 ноября 2024, 11:56
Фото: Российские желеzные дороги РЖД.
На железнодорожной станции «Решоты» в Нижнеингашском районе края появился кот-Хатико.

Как рассказали в сообществе РЖД, кот снова и снова приходил на станцию. Местные жители пытались забрать его домой, но он сбегал и возвращался на станцию.

В итоге коту дали кличку Батон, выдали железнодорожную форму и корпоративный жетон.

«Пассажиры ласково называют его „грозным оскалом“, потому что при всей своей суровости Батон позволяет себя гладить и охотно принимает угощения от добрых людей, — упомянули в сообщении.
Фото: Российские желеzные дороги РЖД

Работники и пассажиры сравнивают кота с Хатико: они думают, что он тоже ждет кого-то, поэтому приходит на станцию и отказывается уходить.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярский край#Кот#Жд#Железная дорога
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