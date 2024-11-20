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Posted 20 ноября, 06:14

Published 20 ноября, 06:14

Modified 20 ноября, 06:44

Updated 20 ноября, 06:44

После отравления в школе дети обсуждают слухи об уборщице, подсыпавшей что-то в еду

После отравления в школе дети обсуждают слухи об уборщице, подсыпавшей что-то в еду

20 ноября 2024, 06:14
Фото: prmira.ru.
После отравления 23 детей в красноярской школе №76 школьники стали выдвигать свои версии случившегося. Одна из таких — некая уборщица, которая якобы подсыпала что-то в еду. Мы попросили СК прокомментировать это.

В красноярской школе №76 массово отравились ученики после обеда в столовой. Плохо себя почувствовали 23 ребенка, в больницу госпитализировали 2 школьников. Возбуждено уголовное дело.

Всем детям поставили предварительный диагноз — ротавирусная инфекция.

В Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты ведомства проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.

Руководство школы №76 отказалось комментировать ситуацию «Проспекту Мира». В управлении образования нам пообещали дать комментарий в течение дня.

«Некоторые говорят, что было замечено по камерам, как уборщица что-то подсыпала в еду… Моя одноклассница тоже отравилась, она стоит на питании», — написал один из учеников в телеграм-канале.

«ПМ» спросил у школьника, откуда пошли эти слухи. Нам ученик ответил, что «это придумали какие-то девятиклассницы».

Другой мальчик заявил «ПМ», что толком ничего не знает, но слышал про такой слух.

«Говорят, что какая-то новая уборщица что-то подсыпала, но это только слухи. На данный момент я вам сказать ничего не могу, я учусь с 15:00 сегодня, но говорят, что по камерам увидели, как уборщица что-то там подсыпала, сам я не знаю ничего про это».

Сразу после этого сообщения появилось новое — якобы в макаронах нашли мышьяк.

В СК «ПМ» рассказали, что пока следователь работает на месте, устанавливаются все обстоятельства, поэтому говорить о каких-то версиях пока рано.

Занятия в школе сегодня отменили, дети будут учиться дистанционно. В чате школьники пишут, что на домашнем обучении они пробудут еще неделю — до 27 ноября. Эту информацию подтверждают в мэрии.

В мэрии говорят, что еще вчера, когда родители стали сообщать о плохом самочувствии детей, в школу выехали специалисты.

«Все сроки годности пищевой продукции, маркировки и сопроводительная документация обеспечены. Пока говорить о причинах заболевания рано. Диагноз будет установлен медицинской организацией после получения результатов лабораторных исследований», — заявляют в администрации.

Там добавили, что мэр в курсе ситуации, он обязал управление образования найти виновных и наказать их.

До этого мы писали, что накануне в школе №76 шкаф рухнул на учеников. Пострадали несколько человек.

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