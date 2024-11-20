При поддержке ПЦБК и «Химпрома» прошла сессия о перспективах химсектора для ЦБП

Posted 20 ноября, 10:02
Published 20 ноября, 10:02
Modified 20 ноября, 10:02
Updated 20 ноября, 10:02
Как сообщает properm.ru, за организацию мероприятия отвечали Пермская ЦБК (ПЦБК) и научно-производственная компания «Химпром».
В рамках сессии выступали эксперты в сфере целлюлозно-бумажного и химического производства, а также научные сотрудники.
Первостепенной по важности темой для обсуждения выступило взаимодействие химической и целлюлозно-бумажной отраслей в условиях значительно изменившегося российского рынка. Отказ от работы со многими иностранными поставщиками двумя годами ранее привел к тому, что российские компании начали развивать импортозамещение и совершенствовать локальные технологии.
Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков заявил, что партнерство с химической сферой способствует появлению у предприятий перспективы для развития инновационных технологий и создания специализированной продукции.
Марков подчеркивает, что компания, выступая как заказчик, готова к экспериментам и способна вести опытные выработки. Особенно это относится к сегменту специализированной химии и ряду позиций, по которым у ПЦБК нет альтернативных поставщиков.
Помимо этого, на сессии участники обсудили потребности ЦБК и перспективы химических компаний. Представители компании «Химпром», которая лишь недавно смогла выйти на рынок химии для ЦБП, представила собственные разработки. Также прошли дискуссии о вопросах очистки сточных вод и решении проблем, связанных со смолой. Среди выступающих были отмечены представители Кондопожского и Архангельского ЦБК, компаний «Пигмент», «Генезис БИО», «Креал», «Радиан».
На выставке ПЦБК презентовала свои последние наработки, в том числе макулатурный тарный картон, бумагу для гофрирования и гофроупаковки, инновационные решения в сфере автоматизации. Также стоит отметить, что эксперты компании раскрыли возможности применения искусственного интеллекта. Речь идет от привлечении ИИ для рассмотрения резюме, синхронизации рабочих процессов, анализе простоев машинного оборудования.
Исследовательская сессия «Рынок химии для ЦБП России» способствовала укреплению сотрудничества целлюлозно-бумажной и химической отраслей, что крайне значимо в серьезно изменившейся экономической ситуации.