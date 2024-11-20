При поддержке ПЦБК и «Химпрома» прошла сессия о перспективах химсектора для ЦБП

Помимо этого, на сессии участники обсудили потребности ЦБК и перспективы химических компаний. Представители компании «Химпром», которая лишь недавно смогла выйти на рынок химии для ЦБП, представила собственные разработки. Также прошли дискуссии о вопросах очистки сточных вод и решении проблем, связанных со смолой. Среди выступающих были отмечены представители Кондопожского и Архангельского ЦБК, компаний «Пигмент», «Генезис БИО», «Креал», «Радиан».