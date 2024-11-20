РЖД и «Бамовское содружество» реализуют нацпроект «Эффективная транспортная система»

Posted 20 ноября, 03:00
Published 20 ноября, 03:00
Modified 29 ноября, 12:39
Updated 29 ноября, 12:39
Подписи под документом поставили генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и президент ОРОО «БАМ» Ефим Басин.
Согласно документу, члены общественной организации будут участвовать в экспертизах строительных проектов и программ, которые планируются к реализации в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система», и обмениваться опытом, полученным при проектировании, строительстве и эксплуатации Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.
Кроме того, ветераны БАМа будут содействовать привлечению молодежи, проживающей в регионах Байкало-Амурской магистрали, и потомственных строителей-железнодорожников для работы в OAO «РЖД» и его структурных подразделениях, принимать участие в профориентационных мероприятиях со школьниками и юными железнодорожниками.