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Posted 20 ноября, 07:58

Published 20 ноября, 07:58

Modified 20 ноября, 08:59

Updated 20 ноября, 08:59

Следователи просят отправить Егорова в СИЗО

Следователи просят отправить Егорова в СИЗО

20 ноября 2024, 07:58
Фото: СК Красноярского края.
Сюжет
Дело Егорова
В Красноярске идет суд, на котором избирают меру пресечения владельцу строительного холдинга «Сибиряк» Владимиру Егорову по уголовному делу о мошенничестве.

Против Егорова возбудили уголовное дело из-за развязки на Северном шоссе. Как заявляет следком, «Сибиряк» завысил стоимость балок и указал недостоверные сведения в проектной документации. Руководство «Сибиряка» и управления капитального строительства (УКС), которое согласовало стоимость, якобы похитило около 71 миллиона рублей.

Следствие заявило, что Егоров «подозревается в совершении тяжкого преступления, может скрыться от органов предварительного следствия и суда и воспрепятствовать производству по уголовному делу». В связи с этим ходатайствовали об аресте.

«Производство следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий находится на начальном этапе, в связи с чем подозреваемый может принять меры к уничтожению доказательств его вины, оказать давление на свидетелей, склонив их к даче показаний в свою пользу», — заявили в ведомстве.

Егоров в суде вину не признает. Он заявил, что второй фигурант дела, экс-руководитель управления капитального строительства Александр Мещеряков, его оговорил, потому что «испугался разделить его участь в качестве ареста».

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#Владислав Савончик#Суд#Владимир Егоров#Дело Егорова
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