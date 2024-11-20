СОГАЗ является лидирующим страховщиком космических запусков в ноябре

Posted 20 ноября, 18:30
Published 20 ноября, 18:30
Modified 9 декабря, 18:36
Updated 9 декабря, 18:36
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами «Ионосфера-М» № 1 и № 2 на борту успешно стартовала с космодрома Восточный 5 ноября 2024 года. Спутники войдут в состав первой в России космической системы мониторинга гелиогеофизической обстановки («космической погоды» вокруг Земли) «Ионозонд», создаваемой Роскосмосом в интересах Российской академии наук и Росгидромета.
Ракета-носитель и спутники застрахованы на случай гибели с момента запуска до момента отделения космического аппарата от разгонного блока на заданной орбите.
Также на ноябрь запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-29» с космодрома Байконур. «Прогресс МС-29» доставит на МКС различные грузы, включая топливо, научное оборудование, воду и продовольствие. Ракета-носитель и космический корабль застрахованы на случай гибели с момента запуска до момента открытия переходного люка стыковочного агрегата после его стыковки с МКС.
Страхование осуществляется в рамках договора с АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» на оказание услуг по сострахованию рисков при пусках ракет космического назначения, запусках космических аппаратов, транспортных пилотируемых кораблей, транспортных грузовых кораблей и стыковке транспортных пилотируемых кораблей, транспортных грузовых кораблей с Международной космической станцией. На СОГАЗ приходится лидирующая доля участия в риске.