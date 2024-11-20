Суд арестовал имущество «Красхлеба» из-за долгов по зарплате в 25 миллионов

Posted 20 ноября, 03:57
Published 20 ноября, 03:57
Modified 20 ноября, 03:57
Updated 20 ноября, 03:57
В конце октября жители Красноярска заметили об исчезновении продукции «Красноярского хлеба» с прилавков. Представители сетей «Красный Яр» и «Командор» в разговоре с «ПМ» в разговоре с «ПМ» уточнили, что производитель — «Красноярский хлеб» прекратил отгрузки без объяснения причин. «ПМ» в прокуратуре сообщили, что фактически вся деятельность «Красноярского хлеба» сейчас приостановлена.
В октябре против директора «Красноярского хлеба» (ООО «Глютен») завели уголовное дело. Его подозревают в невыплате заработной платы на протяжении более двух месяцев.
В ноябре против руководства «Красноярского хлеба» завели ещё одно уголовное дело — о незаконном обороте денежных средств. По версии следствия, после ареста счетов ООО «Глютен» в апреле–июне 2024 года за неуплату налогов, руководство подделало удостоверения комиссии по трудовым спорам, в которых указало несуществующую задолженность по оплате труда в размере 16 миллионов рублей. После этого деньги обналичили и потратили на личные цели, а не на зарплату сотрудникам.
Как рассказали в прокуратуре, сумма долга перед сотрудниками «Красхлеба» выросла до 25 миллионов рублей.
«Проспекту Мира» в ведомстве сообщили, что зарплату не выплатили 50 работникам предприятия.
В прокуратуре выяснили, что на балансе ООО «Глютен» [арендаторы цехов и владельцы бренда «Красхлеб»] находится 28 транспортных средств и одного нежилое помещение.
В итоге имущество арестовали для продажи и погашения долга перед сотрудниками хлебозавода.
На прошлой неделе представители «Красноярского хлеба» обвинили арендодателя в том, что он якобы выгоняет сотрудников завода из помещений и не дает им работать. Руководство предприятия также заявило, что собственник помещений, строительная компания «ЭкономЖилСтрой», в сентябре расторгла договор аренды, который действовал до 31 октября.
Представители «ЭкономЖилСтрой» рассказали «ПМ», что расторгли договор из-за существенных нарушений условий аренды. В компании заявили, что на сегодняшний день ООО «Глютен» должен «ЭкономЖилСтрой» больше 6 миллионов рублей, из них 3,8 миллиона рублей за коммунальные услуги.
Кроме того, руководство «ЭкономЖилСтрой» сообщило, что они не выгоняли сотрудников «Красноярского хлеба» и дали свободно использовать производственные помещения до 31 октября.
«Проспекту Мира» в прокуратуре рассказали, что по состоянию на 20 ноября, «Красноярский хлеб» до сих пор занимает помещения на Красноярском рабочем, 30.
«При этом фактическая деятельность „Красноярского хлеба“ остановлена», — добавили в ведомстве.