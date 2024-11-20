prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 03:57

Published 20 ноября, 03:57

Modified 20 ноября, 03:57

Updated 20 ноября, 03:57

Суд арестовал имущество «Красхлеба» из-за долгов по зарплате в 25 миллионов

Суд арестовал имущество «Красхлеба» из-за долгов по зарплате в 25 миллионов

20 ноября 2024, 03:57
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Красноярске арестовали имущество ООО «Глютен» за долги по зарплате перед сотрудниками «Красноярского хлеба».

В конце октября жители Красноярска заметили об исчезновении продукции «Красноярского хлеба» с прилавков. Представители сетей «Красный Яр» и «Командор» в разговоре с «ПМ» в разговоре с «ПМ» уточнили, что производитель — «Красноярский хлеб» прекратил отгрузки без объяснения причин. «ПМ» в прокуратуре сообщили, что фактически вся деятельность «Красноярского хлеба» сейчас приостановлена.

В октябре против директора «Красноярского хлеба» (ООО «Глютен») завели уголовное дело. Его подозревают в невыплате заработной платы на протяжении более двух месяцев.

В ноябре против руководства «Красноярского хлеба» завели ещё одно уголовное дело — о незаконном обороте денежных средств. По версии следствия, после ареста счетов ООО «Глютен» в апреле–июне 2024 года за неуплату налогов, руководство подделало удостоверения комиссии по трудовым спорам, в которых указало несуществующую задолженность по оплате труда в размере 16 миллионов рублей. После этого деньги обналичили и потратили на личные цели, а не на зарплату сотрудникам.

Как рассказали в прокуратуре, сумма долга перед сотрудниками «Красхлеба» выросла до 25 миллионов рублей.

«Проспекту Мира» в ведомстве сообщили, что зарплату не выплатили 50 работникам предприятия.

В прокуратуре выяснили, что на балансе ООО «Глютен» [арендаторы цехов и владельцы бренда «Красхлеб»] находится 28 транспортных средств и одного нежилое помещение.

В итоге имущество арестовали для продажи и погашения долга перед сотрудниками хлебозавода.

На прошлой неделе представители «Красноярского хлеба» обвинили арендодателя в том, что он якобы выгоняет сотрудников завода из помещений и не дает им работать. Руководство предприятия также заявило, что собственник помещений, строительная компания «ЭкономЖилСтрой», в сентябре расторгла договор аренды, который действовал до 31 октября.

Представители «ЭкономЖилСтрой» рассказали «ПМ», что расторгли договор из-за существенных нарушений условий аренды. В компании заявили, что на сегодняшний день ООО «Глютен» должен «ЭкономЖилСтрой» больше 6 миллионов рублей, из них 3,8 миллиона рублей за коммунальные услуги.

Кроме того, руководство «ЭкономЖилСтрой» сообщило, что они не выгоняли сотрудников «Красноярского хлеба» и дали свободно использовать производственные помещения до 31 октября.

«Проспекту Мира» в прокуратуре рассказали, что по состоянию на 20 ноября, «Красноярский хлеб» до сих пор занимает помещения на Красноярском рабочем, 30.

«При этом фактическая деятельность „Красноярского хлеба“ остановлена», — добавили в ведомстве.
  • «Красноярский хлеб» был крупнейшим производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в регионе. В него входили три хлебозавода в Красноярске, производство в Железногорске и собственная торговая сеть.
  • О банкротстве «Красноярского хлеба» говорили еще в 2015 году.
  • ФНС обратилась с иском о признании «Красноярского хлеба» банкротом в августе 2017 года — арбитраж удовлетворил требование.
  • В 2018 году против экс-управляющего «Красхлеба» завели дело о мошенничестве. Следователи выяснили, что управляющий незаконно сдавал в аренду хлебопекарное оборудование компании.
  • В январе 2022 года начальница цеха «Красноярского хлеба» напала на журналистку ТВК — она не пускала в помещение журналистку ТВК Екатерину Кашутчик. В июне того же года сотрудницу приговорили к 2 годам лишения свободы условно.
  • В конце 2023 года часть территории завода купил на торгах сын экс-владельцев. Ему за 119 миллионов досталось 19 объектов на Заводской.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Суд#Арест#Прокуратура#Зарплата#Уголовное дело#Имущество#Завод#Долги#Аренда#Предприятие#Сотрудники#Красноярский хлеб
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика