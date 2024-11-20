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Posted 20 ноября, 11:11

Published 20 ноября, 11:11

Modified 20 ноября, 11:32

Updated 20 ноября, 11:32

«Там мама мертвая»: в Хакасии мужчина убил мать-одиночку и скрывался 31 год

«Там мама мертвая»: в Хакасии мужчина убил мать-одиночку и скрывался 31 год

20 ноября 2024, 11:11
Фото: 1MI.
В Хакасии огласили приговор мужчине, который 31 год назад убил мать-одиночку. Он пытался обжаловать приговор.

Как пишет издание «КП-Красноярск», которое узнало подробности дела, преступление произошло в 90-х. Тогда 26-летняя девушка решила заняться торговлей, чтобы обеспечить себя и сына. В это же время за ней стал ухаживать мужчина — они немного пожили вместе, но потом расстались.

В начале 1992 года девушка собиралась в Польшу за товаром и копила деньги. В ночь на 25 февраля 1992 года соседи через стену услышали громкие голоса и шум передвигаемой мебели. Утром к ним постучался испуганный 5-летний сын девушки.

«Там мама мертвая», — сказал он соседям.

Тело девушки нашли в квартире наполовину спущенным в люк подпола. На шее была четкая странгуляционная полоса. В доме все было перевернуто, шкафы и диван отодвинуты от стены. Пропали накопления девушки — 80 036 неденоминированных рублей.

Однако тогда показания единственного свидетеля в расчет не взяли. В 2023 году дело достали из архива и передали в работу следователю Ольге Полухиной. Она решила обратить внимание на показания ребенка.

«Я пересматривала дело и заострила внимание на том, что есть свидетель, словам которого никто не придал значения. Потому что посчитали: слишком мал, чтобы что-то видеть. Я прочитала его показания от 1993 года: „Я проснулся ночью и возле моей кровати стоял дядя Костя в милицейской форме“. Вот с этого я и начала раскручивать историю».

В итоге уже взрослый сын убитой согласился активировать память с помощью гипноза. Именно так он вспомнил, что девушку убил бывший сожитель. Тот пришел к ним домой пьяным и напал.

В июле 2023 года за мужчиной пришли сотрудники полиции. Во время следствия он не признал вину, а на суде просил прекратить дело за истечением срока давности.

В августе 2024 года Абаканский городской суд признал мужчину виновным и назначил 9 лет и 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Мужчина подал апелляцию в Верховный суд Хакасии. Но судебная коллегия оставила приговор без изменения.

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