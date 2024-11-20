«Там мама мертвая»: в Хакасии мужчина убил мать-одиночку и скрывался 31 год

Как пишет издание «КП-Красноярск», которое узнало подробности дела, преступление произошло в 90-х. Тогда 26-летняя девушка решила заняться торговлей, чтобы обеспечить себя и сына. В это же время за ней стал ухаживать мужчина — они немного пожили вместе, но потом расстались.