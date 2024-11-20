У Егорова изъяли два из трех Rolls-Royce с номерами 001

Ранее мы выяснили, что первый — это Rolls-Royce Cullinan 2020 года. В сервисах по продаже авто есть похожие машины за 38 миллионов рублей, есть один за 60 миллионов. Раньше, судя по фотографиям с сервиса «Номероргам», премиальный универсал Егорова был в красном цвете, однако позже его перекрасили в коричневый.