У Егорова изъяли два из трех Rolls-Royce с номерами 001

Posted 20 ноября, 05:13
Published 20 ноября, 05:13
Modified 20 ноября, 06:06
Updated 20 ноября, 06:06
В СК отчитались о том, что, кроме 15 миллионов в рублях и валюте и двух золотых слитков, они изъяли две машины, и отметили, что «для обеспечения приговора достаточного того, что изъяли». Как уточнил источник «ПМ», изъято было два «Роллса». Их стоимость пока не оценили.
Ранее мы выяснили, что первый — это Rolls-Royce Cullinan 2020 года. В сервисах по продаже авто есть похожие машины за 38 миллионов рублей, есть один за 60 миллионов. Раньше, судя по фотографиям с сервиса «Номероргам», премиальный универсал Егорова был в красном цвете, однако позже его перекрасили в коричневый.
Вторым люксовым автомобилем, который не показали на оперативной съемке СК, оказался Rolls-Royce Phantom 2010 года с двигателем 6,8 литра и 460 лошадиными силами. Им владеет сам Егоров. На сервисах по продаже авто мы нашли одну похожую машину за 17 миллионов рублей. Однако drom.ru указывает, что стоимость такого авто превышает 24 миллиона.
Мы выяснили, что у Егорова есть и третий «Роллс», а точнее Rolls-Royce Wraith 2014 года. Купе с двигателем 6,6 литра и 632 лошадиными силами стоит от 18,7 млн до 21,5 млн рублей на «Авто.ру». Отметим, все три авто имеют номера 001.
Против Егорова возбудили уголовное дело из-за развязки на Северном шоссе. Как заявляет следком, «Сибиряк» завысил стоимость балок и указал недостоверные сведения в проектной документации. Руководство «Сибиряка» и управления капитального строительства, которое согласовало стоимость, якобы похитило около 71 миллиона рублей.
Егорова допросили, свою вину он не признает. Его задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Это второе уголовное дело против Владимира Егорова. С мая 2023 года он и его дочь Александра Савельева находятся под следствием. Главу семьи обвиняют в мошенничестве при реконструкции школы, в которой учился экс-губернатор Александр Усс, в Иланском в 2020 году.
Ранее Егоров вошел в топ-10 богатейших красноярцев. «Проспект Мира» по финансовым отчетностям за 2023 год выяснил, что Егоров имеет активов на 5,6 миллиарда рублей, выручка его компаний составила 10,8 млрд, а прибыль — 569,5 миллиона рублей.