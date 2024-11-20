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Posted 20 ноября, 01:08

Published 20 ноября, 01:08

Modified 20 ноября, 01:08

Updated 20 ноября, 01:08

В Красноярске при пожаре на Профсоюзов снимали с балконов женщин с детьми

В Красноярске при пожаре на Профсоюзов снимали с балконов женщин с детьми

20 ноября 2024, 01:08
Фото: 1MI.
Сегодня утром, 20 ноября, в Красноярске загорелась квартира в одном из домов на улице Профсоюзов.

Как пишет близкий к МЧС телеграм-канал «Красноярск-Пожарный», во время возгорания люди с детьми на балконе просили пожарных о помощи.

Впоследствии огнеборцы спасли с балкона третьего этажа женщину с двумя детьми, а также еще одну женщину с ребенком на 5 этаже.

«Спасённые люди отогреваются в кабине пожарного автомобиля. Одновременно работают 3 звена ГДЗС, подан ствол на тушение, ведётся дальнейшее спасение людей».

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Предварительно, никто не пострадал.

Всего огнеборцы спасли 9 человек, из них 4 детей. Пожар локализован, сообщает «Красноярск-Пожарный».

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