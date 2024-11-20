В Красноярске при пожаре на Профсоюзов снимали с балконов женщин с детьми

Posted 20 ноября, 01:08
Published 20 ноября, 01:08
Modified 20 ноября, 01:08
Updated 20 ноября, 01:08
Как пишет близкий к МЧС телеграм-канал «Красноярск-Пожарный», во время возгорания люди с детьми на балконе просили пожарных о помощи.
Впоследствии огнеборцы спасли с балкона третьего этажа женщину с двумя детьми, а также еще одну женщину с ребенком на 5 этаже.
«Спасённые люди отогреваются в кабине пожарного автомобиля. Одновременно работают 3 звена ГДЗС, подан ствол на тушение, ведётся дальнейшее спасение людей».
Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Предварительно, никто не пострадал.
Всего огнеборцы спасли 9 человек, из них 4 детей. Пожар локализован, сообщает «Красноярск-Пожарный».