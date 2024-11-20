В Красноярском крае родился мальчик с уникальным и красивым именем

Posted 20 ноября, 06:52
Published 20 ноября, 06:52
Modified 20 ноября, 08:53
Updated 20 ноября, 08:53
Ахиллес-Иван — самое необычное мужское имя, которым назвали мальчика в крае. Это двойное имя: первое, Ахиллес, имеет греческое происхождение, оно происходит от слова aikhos — «боль» или «печаль», и его можно перевести как «беда народа». Второе имя, Иван, — происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе значит «помилованный Богом».
Другими необычными мужскими именами в 2024 году в крае стали: Мехридин, Кир, Исамидин и Бексултан.
Тут мы рассказывали о необычных именах, которые давали девочкам в крае в 2024 году.