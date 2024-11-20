В Красноярском крае родился мальчик с уникальным и красивым именем

Ахиллес-Иван — самое необычное мужское имя, которым назвали мальчика в крае. Это двойное имя: первое, Ахиллес, имеет греческое происхождение, оно происходит от слова aikhos — «боль» или «печаль», и его можно перевести как «беда народа». Второе имя, Иван, — происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе значит «помилованный Богом».