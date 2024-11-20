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Posted 20 ноября, 06:52

Published 20 ноября, 06:52

Modified 20 ноября, 08:53

Updated 20 ноября, 08:53

ЗАГС Красноярского края назвал самые необычные имена мальчиков

В Красноярском крае родился мальчик с уникальным и красивым именем

20 ноября 2024, 06:52
Фото: 1MI.

ЗАГС Красноярского края назвал самые необычные имена мальчиков

Сотрудники загса Красноярского края рассказали, какие необычные имена давали новорожденным мальчикам жители региона.

Ахиллес-Иван — самое необычное мужское имя, которым назвали мальчика в крае. Это двойное имя: первое, Ахиллес, имеет греческое происхождение, оно происходит от слова aikhos — «боль» или «печаль», и его можно перевести как «беда народа». Второе имя, Иван, — происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе значит «помилованный Богом».

Другими необычными мужскими именами в 2024 году в крае стали: Мехридин, Кир, Исамидин и Бексултан.

Тут мы рассказывали о необычных именах, которые давали девочкам в крае в 2024 году.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Дети#Красноярский край#ЗАГС#Имена#Редкие имена
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