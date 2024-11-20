В красноярской школе №76 массово отравились ученики после обеда в столовой

Posted 20 ноября, 05:24
Published 20 ноября, 05:24
Modified 20 ноября, 06:39
Updated 20 ноября, 06:39
В Красноярске ученики школы №76 массово отравились после обеда в школьной столовой. По версии следствия, 19 ноября в медучреждения обратились 23 ребенка с 1 по 11 класс. Всем детям поставили предварительный диагноз — ротавирусная инфекция.
Предварительно, накануне дети ели в школьной столовой. В СК сообщили, что из 23 учеников, 2 госпитализировали, остальные лечатся дома.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (часть 1 статья 238 УК РФ).
В Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты ведомства проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.
Руководство школы №76 отказалось комментировать ситуацию «Проспекту Мира». В управлении образования нам пообещали дать комментарий в течение дня.