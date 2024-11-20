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Posted 20 ноября, 05:24

Published 20 ноября, 05:24

Modified 20 ноября, 06:39

Updated 20 ноября, 06:39

В Красноярске 23 ученика отравились после обеда в школьной столовой

В красноярской школе №76 массово отравились ученики после обеда в столовой

20 ноября 2024, 05:24
Фото: 1MI.

В Красноярске 23 ученика отравились после обеда в школьной столовой

В Красноярске в школе №76 отравились 23 ученика. В больницу госпитализировали 2 школьников. Возбуждено уголовное дело.

В Красноярске ученики школы №76 массово отравились после обеда в школьной столовой. По версии следствия, 19 ноября в медучреждения обратились 23 ребенка с 1 по 11 класс. Всем детям поставили предварительный диагноз — ротавирусная инфекция.

Предварительно, накануне дети ели в школьной столовой. В СК сообщили, что из 23 учеников, 2 госпитализировали, остальные лечатся дома.

Столовая школы №76Столовая школы №76
Столовая школы №76Столовая школы №76
Столовая школы №76Столовая школы №76
Столовая школы №76. Фото: t.me/krksledkom
Видео: t.me/krksledkom.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (часть 1 статья 238 УК РФ).

В Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты ведомства проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.

Руководство школы №76 отказалось комментировать ситуацию «Проспекту Мира». В управлении образования нам пообещали дать комментарий в течение дня.

  • До этого мы писали, что накануне в школе №76 шкаф рухнул на учеников. Пострадали несколько человек.
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