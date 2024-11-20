В красноярской школе шкаф рухнул на учеников

Posted 20 ноября, 04:36
Published 20 ноября, 04:36
Modified 20 ноября, 04:36
Updated 20 ноября, 04:36
Как пишут в телеграм-канале «Кринж Красноярска», все произошло накануне, 19 ноября, в школе на №76.
Сообщается, что в одном из кабинетов у шкафа оторвались крепления и он рухнул на учеников. По словам очевидцев, один мальчик сильно поранил шею и руку, еще несколько школьников получили небольшие порезы.
В комментариях под постом ученики школы №76 выдвигают несколько версий произошедшего. Один из школьников утверждает, что несколько учеников якобы залезли на шкаф, поэтому крепления не выдержали и он упал.
Другой подросток пишет, что якобы пострадал только один мальчик, который попытался удержать падающий шкаф.
«Проспект Мира» обратился к руководству школы №76. Однако там отказались комментировать случившееся.
В управлении образования нам пообещали прокомментировать ситуацию в течение дня.