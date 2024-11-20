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Posted 20 ноября, 04:36

Published 20 ноября, 04:36

Modified 20 ноября, 04:36

Updated 20 ноября, 04:36

В красноярской школе шкаф рухнул на учеников

В красноярской школе шкаф рухнул на учеников

20 ноября 2024, 04:36
Фото: t.me/smikrsk.
В Красноярске в одной из школ шкаф упал на учеников. Сообщается, что травмы получили несколько человек.

Как пишут в телеграм-канале «Кринж Красноярска», все произошло накануне, 19 ноября, в школе на №76.

Сообщается, что в одном из кабинетов у шкафа оторвались крепления и он рухнул на учеников. По словам очевидцев, один мальчик сильно поранил шею и руку, еще несколько школьников получили небольшие порезы.

Фото: t.me/smikrsk

В комментариях под постом ученики школы №76 выдвигают несколько версий произошедшего. Один из школьников утверждает, что несколько учеников якобы залезли на шкаф, поэтому крепления не выдержали и он упал.

Другой подросток пишет, что якобы пострадал только один мальчик, который попытался удержать падающий шкаф.

«Проспект Мира» обратился к руководству школы №76. Однако там отказались комментировать случившееся.

В управлении образования нам пообещали прокомментировать ситуацию в течение дня.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Дети#Школа#Пострадавшие#Школьники
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