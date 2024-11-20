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Posted 20 ноября, 02:50

Published 20 ноября, 02:50

Modified 20 ноября, 06:48

Updated 20 ноября, 06:48

Рынок «Луч

В мэрии Красноярска рассказали, что построят на месте рынков «Луч» и «Южный»

20 ноября 2024, 02:50
Фото: Градостроительный вестник. Рынок «Луч

Стало известно, что построят на месте рынков «Луч» и «Южный» по программе КРТ

Стало известно, что построят в Красноярске на месте рынков «Луч» и «Южный». Срок реализации проекта — 8 лет.

Торги на комплексное развитие территории рынков «Луч» и «Южный» в Красноярске выиграла компания СЗ «Мегаполис», которой владеет учредитель компании «СтройИнновация» — эта фирма занимается КРТ в Николаевке

В торгах участвовали еще 2 компании: спецзастройщик «Проект-С-52», принадлежащий подмосковной компания «Самолет-Регионы» и спецзастройщик «Нанжуль-6», входящий в входит в холдинг «Сибиряк» Владимира Егорова.

Еще одного застройщика, компанию «Приморье-2», до торгов не допустили — он не предоставил часть документов. После этого компания пожаловалась в УФАС, посчитав отказ неправомерным.

В какой-то момент торги приостановили, однако их все равно выиграла компания СЗ «Мегаполис».

В департаменте градостроительства рассказали, что в июле этого года мэрия заключила с СЗ «Мегаполис» договор на комплексное развитие территории рынков «Луч» и «Южный». Общая площадь — 18 гектаров. Срок реализации проекта — 8 лет.

В рамках КРТ на улицах Шахтеров и Абытаевской появятся многоэтажные дома, школа на 1280 мест, детсад на 300 мест, подземные стоянки, торговые объекты и общественные пространства.

Видео: Градостроительный вестник.

В мэрии говорят, что инвестор построит детсад за свой счет, выкупит и безвозмездно передаст городу участок под школу.

«Также застройщик безвозмездно передаст 20 однокомнатных квартир для детей-сирот, построит дороги и коммунальную инфраструктуру».

Аукцион на комплексную застройку рынков «Луч» и «Южный» проводили 4 раза. В первые три раза цена лота была 10 миллионов рублей, а в последний раз стоимость выросла почти в 27 раз — до 267,3 миллиона рублей.

Участок на Шахтеров отдали под КРТ в 2022 году. Первый раз аукцион на него отменили по требованию УФАС из-за жалоб собственников. Второй раз — по требованию депутатов горсовета — им не понравилось отсутствие школы в проекте. Третьи торги отменили летом 2023 года по требованию прокуратуры — от застройщика потребовали построить больше социальных объектов.

  • У застройщиков к этой площадке ранее был больший интерес. На прошлые несостоявшиеся торги заявились 10 компаний.
  • «Проспект Мира» ранее узнал, кто владеет участками — и у кого застройщику придется выкупать земли.
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