В Норильске завершается строительство первых домов в рамках реновации

На улицах Кирова и Павлова идет отделка квартир. В качестве напольного покрытия предусмотрен линолеум, на стенах — флизелиновые обои и натяжные ПВХ-потолки. После чистовой отделки в квартирах установят сантехнику и электроплиты. Особенностью шестиэтажных домов станет то, что во всех квартирах будут встроенные вентилируемые сушильные шкафы для верхней одежды и обуви жильцов.