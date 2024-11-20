В Норильске завершается строительство первых домов в рамках реновации

Posted 20 ноября, 07:27
Published 20 ноября, 07:27
Modified 20 ноября, 07:32
Updated 20 ноября, 07:32
«Первые объекты находятся на финальной стадии, и речь идет не о единственном доме, а о целом ряде объектов в различных районах Норильска. Несмотря на санкции и сложности, реновация будет продолжаться, и мы уверены, что сможем сохранить темп работ. Уже скоро мы увидим конкретные результаты своего труда», — отметил Николай Уткин.
В двух домах на улице 50 лет Октября завершились бетонные работы, подрядчики занимаются монтажом сетей, отделкой помещений и монтажом фасадов. Территория рядом с домами уже благоустроена: установлены детская площадка и малые архитектурные формы, засеяны газоны. Здания оборудуют умными счетчиками, которые сами передают в УК данные об объемах потребления энергии.
На улицах Кирова и Павлова идет отделка квартир. В качестве напольного покрытия предусмотрен линолеум, на стенах — флизелиновые обои и натяжные ПВХ-потолки. После чистовой отделки в квартирах установят сантехнику и электроплиты. Особенностью шестиэтажных домов станет то, что во всех квартирах будут встроенные вентилируемые сушильные шкафы для верхней одежды и обуви жильцов.
В общественном пространстве «Башня» усилили фундамент и утеплили подполье, проложили новые инженерные сети, включая электроснабжение. Сейчас подрядчик занимается чистовой отделкой помещений и монтажом лифтового оборудования. Подрядчик администрации при поддержке компании завершил работы по замене кровли всего здания. Ведется закупка мебели и инвентаря.
Уткин вместе с мэром Норильска Дмитрием Карасёвым провели совещание по обсуждению вопросов дальнейшего развития программы реновации.
«Строительная готовность зданий уже превышает 90%. Завершается оформление необходимой документации, после чего ключи от новых квартир будут торжественно переданы жителям. Также мы обсудили капитальный ремонт и возведение социальных объектов. Уже скоро откроется обновленный детский сад, построенный при поддержке компании. Этот объект особенно важен для наших горожан, ведь родители давно ждут возможности отдать своих детей в новое учреждение», — отметил Карасёв.
Карасёв напомнил, что в Норильске возводится поликлиника. Уже забито свыше 300 свай, подготовлен металлокаркас и железобетон для первого этажа. В преддверии юбилейных дат компании и Дня города среди приоритетных задач были обозначены благоустройство и озеленение территорий новых объектов