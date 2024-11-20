В заброшенном комбинате на Каче собираются открыть «дизайн-завод» с офисами

В Красноярске же разместят «резиденцию» этого дизайн-завода — «Флакон Спейс». Предполагается, что он займет третий этаж самого корпуса бывшего комбината. Там планируют открыть гибридные офисы — это помещения, которые снимают разные компании, но пользуются общей инфраструктурой: переговорными, комнатой отдыха и так далее.