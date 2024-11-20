В заброшенном комбинате на Каче собираются открыть «дизайн-завод» с офисами

Posted 20 ноября, 10:21
Published 20 ноября, 10:21
Modified 20 ноября, 11:35
Updated 20 ноября, 11:35
Дизайн-завод «Флакон» — торгово-выставочный и офисный комплекс в Москве на территории бывшего Хрустального завода имени Калинина, который реконструировали под креативное пространство с офисами дизайнерских студий, архитектурных бюро, мастерскими и так далее.
В Красноярске же разместят «резиденцию» этого дизайн-завода — «Флакон Спейс». Предполагается, что он займет третий этаж самого корпуса бывшего комбината. Там планируют открыть гибридные офисы — это помещения, которые снимают разные компании, но пользуются общей инфраструктурой: переговорными, комнатой отдыха и так далее.
Весной 2025 года «Флакон» планирует начать ремонт внутри офисов, а летом открыться. Все остальное здание планируют сдать и открыть в конце третьего квартал 2025 года.
«Именно в эти сроки, с переходом в начало четвертого, запланировано полное завершение реновации всего помещения. Реновацией зданий и территорий занимаются компании „Колесник“ и „Красдевелопмент“. „Флакон“ же станет одним из арендаторов, операторов, офисных пространств», — объяснили нам в компании.
На втором этаже будет представлена индустрия красоты и здоровья. На первом этаже развернется торговля и сфера услуг.
Ранее мы писали, что в 2023 году здание обанкротившегося комбината школьного питания приобрела на торгах за 85,6 миллиона рублей тюменская группа компаний «Колесник» (ООО «Пик Рестрой») Сергея Колесника — а именно потребительский кооператив развития коммерческой недвижимости «Модуль Олимпус».
Красноярская компания «Красредевелопмент» — представитель компании «Колесник» в Красноярске.
Отметим, что эту недвижимость уже выставляли на продажу за 169 млн рублей.