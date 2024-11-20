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Posted 20 ноября, 10:21

Published 20 ноября, 10:21

Modified 20 ноября, 11:35

Updated 20 ноября, 11:35

В заброшенном комбинате на Каче собираются открыть «дизайн-завод» с офисами

В заброшенном комбинате на Каче собираются открыть «дизайн-завод» с офисами

20 ноября 2024, 10:21
Фото: t.me/krasredevelopment.
В Красноярске на территории бывшего комбината школьного питания на улице Железнодорожников, 18 планируют открыть точку московского дизайн-завода «Флакон» с офисами, а также торовые бутики и салоны. Об этом «Проспекту Мира» рассказали в компании «Колесник», которая реализует проект.

Дизайн-завод «Флакон» — торгово-выставочный и офисный комплекс в Москве на территории бывшего Хрустального завода имени Калинина, который реконструировали под креативное пространство с офисами дизайнерских студий, архитектурных бюро, мастерскими и так далее.

Фото: Офисы «Флакона» в Москве

В Красноярске же разместят «резиденцию» этого дизайн-завода — «Флакон Спейс». Предполагается, что он займет третий этаж самого корпуса бывшего комбината. Там планируют открыть гибридные офисы — это помещения, которые снимают разные компании, но пользуются общей инфраструктурой: переговорными, комнатой отдыха и так далее.

Весной 2025 года «Флакон» планирует начать ремонт внутри офисов, а летом открыться. Все остальное здание планируют сдать и открыть в конце третьего квартал 2025 года.

«Именно в эти сроки, с переходом в начало четвертого, запланировано полное завершение реновации всего помещения. Реновацией зданий и территорий занимаются компании „Колесник“ и „Красдевелопмент“. „Флакон“ же станет одним из арендаторов, операторов, офисных пространств», — объяснили нам в компании.

На втором этаже будет представлена индустрия красоты и здоровья. На первом этаже развернется торговля и сфера услуг.

Ранее мы писали, что в 2023 году здание обанкротившегося комбината школьного питания приобрела на торгах за 85,6 миллиона рублей тюменская группа компаний «Колесник» (ООО «Пик Рестрой») Сергея Колесника — а именно потребительский кооператив развития коммерческой недвижимости «Модуль Олимпус».

Фотографии от октября этого годаФотографии от октября этого года
Фотографии от октября этого годаФотографии от октября этого года
Фотографии от октября этого годаФотографии от октября этого года
Фотографии от октября этого года. Фото: t.me/krasredevelopment

Красноярская компания «Красредевелопмент» — представитель компании «Колесник» в Красноярске.

Отметим, что эту недвижимость уже выставляли на продажу за 169 млн рублей.

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