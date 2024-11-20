Второе массовое отравление произошло в школе края. Пострадали больше 25 человек

Posted 20 ноября, 11:11
Published 20 ноября, 11:11
Modified 20 ноября, 11:34
Updated 20 ноября, 11:34
В ведомствах сообщили, что в больницу с признаками кишечной инфекции обратились больше 23 учеников и двух сотрудников школы. Большую часть из них госпитализировали в инфекционное отделение.
В ходе обследования пострадавшим поставили предварительный диагноз — «острая кишечная инфекция неясной этиологии». Установлено, что накануне они ели в школьной столовой.
Специалисты отобрали и направили на лабораторные исследования пробы в пищевом блоке. Администрация учреждения дезинфицирует учреждения. Школу с завтрашнего дня переводят на дистанционное обучение.
«Специалисты устанавливают причинно-следственную связь заболевания, в том числе с осуществлением отбора проб готовой продукции, смывов с объектов внешней среды, а также обследования сотрудников, которые задействованы в приготовлении и раздаче пищи», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Питание в школе, как уточняет прокуратура, организовано индивидуальным предпринимателем.
Следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.