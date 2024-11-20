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Posted 20 ноября, 11:11

Published 20 ноября, 11:11

Modified 20 ноября, 11:34

Updated 20 ноября, 11:34

Больше 25 детей и взрослых отравились после обеда в школе №15 Канска

Второе массовое отравление произошло в школе края. Пострадали больше 25 человек

20 ноября 2024, 11:11
Фото: Прокуратура Красноярского края.

Больше 25 детей и взрослых отравились после обеда в школе №15 Канска

Ученики и сотрудники школы №15 Канска Красноярского края отравились после обеда в столовой. Это второй случай за сутки в регионе. Об инциденте сообщили сразу три ведомства: Роспотребнадзор, следком и прокуратура.

В ведомствах сообщили, что в больницу с признаками кишечной инфекции обратились больше 23 учеников и двух сотрудников школы. Большую часть из них госпитализировали в инфекционное отделение.

В ходе обследования пострадавшим поставили предварительный диагноз — «острая кишечная инфекция неясной этиологии». Установлено, что накануне они ели в школьной столовой.

Специалисты отобрали и направили на лабораторные исследования пробы в пищевом блоке. Администрация учреждения дезинфицирует учреждения. Школу с завтрашнего дня переводят на дистанционное обучение.

«Специалисты устанавливают причинно-следственную связь заболевания, в том числе с осуществлением отбора проб готовой продукции, смывов с объектов внешней среды, а также обследования сотрудников, которые задействованы в приготовлении и раздаче пищи», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Питание в школе, как уточняет прокуратура, организовано индивидуальным предпринимателем.

Следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

  • Этот случай стал вторым за сутки в крае. Ранее стало известно о массовом отравлении учеников в красноярской школе №76. В больницу обратились как минимум 23 ученика. Родители считают, что дети могли отравиться макаронами с сыром.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Прокуратура#Канск#Отравление#Роспотребнадзор#Школа#Следствие
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