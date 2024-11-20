Второе массовое отравление произошло в школе края. Пострадали больше 25 человек

Больше 25 детей и взрослых отравились после обеда в школе №15 Канска

Ученики и сотрудники школы №15 Канска Красноярского края отравились после обеда в столовой. Это второй случай за сутки в регионе. Об инциденте сообщили сразу три ведомства: Роспотребнадзор, следком и прокуратура.

В ведомствах сообщили, что в больницу с признаками кишечной инфекции обратились больше 23 учеников и двух сотрудников школы. Большую часть из них госпитализировали в инфекционное отделение. В ходе обследования пострадавшим поставили предварительный диагноз — «острая кишечная инфекция неясной этиологии». Установлено, что накануне они ели в школьной столовой. Специалисты отобрали и направили на лабораторные исследования пробы в пищевом блоке. Администрация учреждения дезинфицирует учреждения. Школу с завтрашнего дня переводят на дистанционное обучение. «Специалисты устанавливают причинно-следственную связь заболевания, в том числе с осуществлением отбора проб готовой продукции, смывов с объектов внешней среды, а также обследования сотрудников, которые задействованы в приготовлении и раздаче пищи», — сообщили в Роспотребнадзоре. Питание в школе, как уточняет прокуратура, организовано индивидуальным предпринимателем. Следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Этот случай стал вторым за сутки в крае. Ранее стало известно о массовом отравлении учеников в красноярской школе №76. В больницу обратились как минимум 23 ученика. Родители считают, что дети могли отравиться макаронами с сыром. Читайте также: Жительница Норильска попала в больницу с ботулизмом. Она могла отравиться рыбой Жители края отравились шаурмой. Владельца кафе будут судить Мать 4-летнего красноярца заявила, что он отравился сэндвичем из автомата в экопарке