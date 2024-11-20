Живодер жестоко расправился с собакой в поселке под Красноярском

Posted 20 ноября, 04:59
Published 20 ноября, 04:59
Modified 20 ноября, 05:01
Updated 20 ноября, 05:01
Кадры в редакцию «ПМ» прислал читатель. На них видно, как части собаки раскиданы у забора. Можно предположить, что над животным издевались и рубили на части.
Местные в телеграм-каналах предполагают, что в поселке завелся «чистильщик», и это может быть не единственная жертва живодера. Люди пишут, что убитая собака была дружелюбной, ее подкармливали.
В полиции говорят, они начали проверку. Накануне жители заявили о преступлении. Предполагаемого преступника ищут.