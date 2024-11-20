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Posted 20 ноября, 04:59

Published 20 ноября, 04:59

Modified 20 ноября, 05:01

Updated 20 ноября, 05:01

Живодер жестоко расправился с собакой в поселке под Красноярском

Живодер жестоко расправился с собакой в поселке под Красноярском

20 ноября 2024, 04:59
Фото: prmira.ru.
Неизвестный жестоко убил собаку в поселке Зыково. Он разрубил животное и выкинул к забору за бывшим зданием школы. Полиция начала проверку.

Кадры в редакцию «ПМ» прислал читатель. На них видно, как части собаки раскиданы у забора. Можно предположить, что над животным издевались и рубили на части.

Фото: prmira.ru

Местные в телеграм-каналах предполагают, что в поселке завелся «чистильщик», и это может быть не единственная жертва живодера. Люди пишут, что убитая собака была дружелюбной, ее подкармливали.

В полиции говорят, они начали проверку. Накануне жители заявили о преступлении. Предполагаемого преступника ищут.

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