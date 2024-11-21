Число отравившихся в канской школе выросло до 33 человек

Posted 21 ноября, 04:15
Published 21 ноября, 04:15
Modified 21 ноября, 05:59
Updated 21 ноября, 05:59
20 ноября стало известно о массовом отравлении учеников и сотрудников школы №15 в Канске. В больницу с признаками кишечной инфекции обратились 23 ученика и два сотрудника школы.
Большинство из них госпитализировали в инфекционное отделение. Пострадавшим поставили предварительный диагноз — «острая кишечная инфекция неясной этиологии».
Установлено, что накануне они ели в школьной столовой. Следователи завели уголовное дело.
Утром 21 ноября в региональном СК рассказали, что количество пострадавших выросло до 33 человек.
В настоящее время в инфекционном отделении находятся 33 ученика школы №15 и трое взрослых — 2 учителя и охранник.
В Роспотребнадзоре «ПМ» рассказали, что сейчас еда из школьной столовой находится на экспертизе.
«Лабораторные исследования пищевой продукции будут длиться около недели. Сказать о том, что именно стало причиной отравления, пока нельзя».
В Следкоме корреспонденту «Проспекта Мира» также заявили, что на данный момент не ясно, чем именно могли отравиться пострадавшие.