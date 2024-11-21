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Posted 21 ноября, 04:15

Published 21 ноября, 04:15

Modified 21 ноября, 05:59

Updated 21 ноября, 05:59

Число отравившихся в канской школе выросло до 33 человек

Число отравившихся в канской школе выросло до 33 человек

21 ноября 2024, 04:15
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Красноярском крае выросло число пострадавших, отравившихся в канской школе №15. Госпитализировано больше 30 человек.

20 ноября стало известно о массовом отравлении учеников и сотрудников школы №15 в Канске. В больницу с признаками кишечной инфекции обратились 23 ученика и два сотрудника школы.

Большинство из них госпитализировали в инфекционное отделение. Пострадавшим поставили предварительный диагноз — «острая кишечная инфекция неясной этиологии».

Установлено, что накануне они ели в школьной столовой. Следователи завели уголовное дело.

Видео: t.me/krksledkom.

Утром 21 ноября в региональном СК рассказали, что количество пострадавших выросло до 33 человек.

В настоящее время в инфекционном отделении находятся 33 ученика школы №15 и трое взрослых — 2 учителя и охранник.

В Роспотребнадзоре «ПМ» рассказали, что сейчас еда из школьной столовой находится на экспертизе.

«Лабораторные исследования пищевой продукции будут длиться около недели. Сказать о том, что именно стало причиной отравления, пока нельзя».

В Следкоме корреспонденту «Проспекта Мира» также заявили, что на данный момент не ясно, чем именно могли отравиться пострадавшие.

  • Этот случай стал вторым за сутки в крае. Так, массовое отравлении учеников произошло в красноярской школе №76. В больницу обратились как минимум 23 ученика. Родители считают, что дети могли отравиться макаронами с сыром.
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