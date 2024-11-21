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Posted 21 ноября, 10:15

Published 21 ноября, 10:15

Modified 21 ноября, 10:30

Updated 21 ноября, 10:30

День матери — когда и что дарить? Список идей

День матери — когда и что дарить? Список идей

21 ноября 2024, 10:15
Фото: freepik.com.
В ноябре в России отмечают День матери. Публикуем список идей того, что можно подарить своей маме в этот день.

Когда отмечают День матери?

Обычно День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2024 году праздник выпал на 24 ноября.

Как выбрать подарок на День матери

Во-первых, стоит понять, какой у вас бюджет — так будет легче определиться, что и сколько вы сможете подарить. Если бюджет небольшой, лучше сразу отказаться от подарков в виде, например, техники: лучше подарить что-то другое, чем дешевый девайс сомнительного качества.

Во-вторых, узнать о желаниях мамы. Лучший способ не прогадать с подарком — это спросить получателя, чего бы он хотел. Еще можно попробовать вспомнить, говорила ли мама, что хочет что-то купить — можно опередить её и подарить именно эту вещь.

В-третьих, учитывайте интересы. Например, классическим подарком для мам считаются кухонные принадлежности, но какие-то женщины могут совсем не интересоваться готовкой и не получать от неё удовольствия.

Что подарить маме? Список идей

Собрали для вас несколько идей подарков по основным категориям. Выбирайте те, что вам ближе.

Для хобби

Если ваша мама чем-то увлекается, то стоит рассмотреть подарок из этой сферы. Например, если она любит читать, то можно подарить книгу, если вязать — новую красивую пряжу, если готовить — набор необычных специй или новую посуду для сервировки, если занимается спортом — тренажер или коврик для йоги.

Подарок, связанный с хобби, — один из лучших вариантовПодарок, связанный с хобби, — один из лучших вариантов
Подарок, связанный с хобби, — один из лучших вариантов. Фото: freepik.com

Еще можно подарить технику, если увлечение связаны с ней: новый фотоаппарат, микрофон или что-то подобное.

Если ваша мама любит и увлекается какими-то конкретными фильмами, сериалами или книгами, можно подарить вещи, связанные с ними: футболку с известной фразой персонажа, коллекционное издание книги или другой мерч.

Даже если мама уже читала какую-то книгу, её подарочное издание будет хорошим подарком в коллекциюДаже если мама уже читала какую-то книгу, её подарочное издание будет хорошим подарком в коллекцию
Даже если мама уже читала какую-то книгу, её подарочное издание будет хорошим подарком в коллекцию. Фото: freepik.com

Когда хобби нет, то как вариант можно подарить какие-то курсы — по рисованию, фотографии, лепке из глины. Это будет шанс попробовать что-то новое для вашей мамы.

Для уюта и дома

Подарки для отдыха и уюта будут всегда кстати. Можно подарить ароматическую свечу с любимым запахом, плед, набор чая, массажер или набор для спа-процедур. Вот еще несколько идей уютных подарков:

  • плед;
  • набор благовоний;
  • бомбочки для ванны;
  • мягкие тапочки.
Подарки для уюта покажут вашу заботу и будут напоминать о вас маме в повседневной жизниПодарки для уюта покажут вашу заботу и будут напоминать о вас маме в повседневной жизни
Подарки для уюта покажут вашу заботу и будут напоминать о вас маме в повседневной жизни. Фото: freepik.com

Еще можно купить какую-то технику для дома: портативную зарядку, увлажнитель воздуха, электрическую зубную щетку, ночник с приятным теплым светом.

Для красоты и здоровья

Если вы знаете, какой косметикой пользуется ваша мама, то можно подарить что-то из её любимых продуктов: помаду, тени, консилер. Если уверенности в конкретных косметических продуктах нет, можно преподнести в подарок зеркало для макияжа, новый набор кистей, стильную косметичку.

Если вы решили дарить косметику, подойдите к выбору ответственно — вспомните о предпочтениях или возможных аллергиях мамыЕсли вы решили дарить косметику, подойдите к выбору ответственно — вспомните о предпочтениях или возможных аллергиях мамы
Если вы решили дарить косметику, подойдите к выбору ответственно — вспомните о предпочтениях или возможных аллергиях мамы. Фото: freepik.com

Для здоровья можно подарить вкусный чай, электрогрелку для ног, теплые и красивые вещи.

Только для нее

Любой подарок можно сделать персонализированным. Например, если вы решите подарить украшение, на нем можно сделать гравировку — с пожеланием, именем, строчкой из любимой маминой песни или чем-то еще.

Можно заказать в подарок фотоальбом или фотокнигу о ней, собрать семейные фото и оформить красиво с интересными подписями.

Что подарить маме? Недорогие варианты

Если ваш бюджет ограничен, то вот еще несколько идей того, что можно подарить и потратить на это небольшую сумму.

Полезные мелочи

Возможно, вашей маме нужна была какая-то мелочь, но как всегда руки не доходили её купить — можно подарить именно это. Вот список того, что может быть таким подарком:

  • чехол для телефона;
  • ланч-бокс;
  • зонт;
  • ключница;
  • перчатки;
  • термос.
Даже обычный ланчбокс может стать крутым подарком — просто учтите предпочтения мамы: цвет, форму, материалДаже обычный ланчбокс может стать крутым подарком — просто учтите предпочтения мамы: цвет, форму, материал
Даже обычный ланчбокс может стать крутым подарком — просто учтите предпочтения мамы: цвет, форму, материал. Фото: freepik.com

Подумайте, о какой мелочи мама говорила, или вы сами замечали, что ей это могло бы понадобиться.

Совместное время

Можно просто провести с мамой время вдвоем — для этого необязательно тратить много денег. Можно вместе съездить на природу, устроить совместный киновечер, поиграть вместе в настольную игру или просто устроить посиделки за ужином.

Внимание и проведенное вместе время станет подарком не хуже любой материальной вещиВнимание и проведенное вместе время станет подарком не хуже любой материальной вещи
Внимание и проведенное вместе время станет подарком не хуже любой материальной вещи. Фото: freepik.com

Конечно, если бюджет позволяет, можно вместе сходить в театр или на мастер-класс по рисованию, лепке или чему-то еще, посетить вместе спа-салон или любимые места в городе.

Подарки своими руками

Иногда лучший подарок — это забота и внимание, которые вы вложили. Можно самому испечь для мамы торт или капкейки, своими руками создать фотоальбом, а не заказывать его.

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