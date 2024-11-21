День матери — когда и что дарить? Список идей

Во-первых, стоит понять, какой у вас бюджет — так будет легче определиться, что и сколько вы сможете подарить. Если бюджет небольшой, лучше сразу отказаться от подарков в виде, например, техники: лучше подарить что-то другое, чем дешевый девайс сомнительного качества.