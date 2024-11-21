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Posted 21 ноября, 02:00

Published 21 ноября, 02:00

Modified 21 ноября, 02:00

Updated 21 ноября, 02:00

Дискаунтеры «Хороший» разыграют среди покупателей квартиру в Красноярске

Дискаунтеры «Хороший» разыграют среди покупателей квартиру в Красноярске

21 ноября 2024, 02:00
Фото: «Хороший».
Реклама. ООО «ТС КОМАНДОР». erid: LjN8KPT3k
Дискаунтеры «Хороший» в честь своего десятилетия запустили в пяти регионах Сибири акцию «Выиграй квартиру». Акция продлится до 25 декабря, и каждую пятницу вы сможете выиграть бонусы на карту «Копилка» или главный приз.

Покупатели из Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей, Тывы и Хакасии могут принять участие в розыгрыше новой однокомнатной квартиры в Красноярске. Помимо этого, дискаунтер разыграет 2 100 000 бонусов на карту «Копилка», которые можно будет использовать для покупок в магазинах сети «Командор» («Аллея», «Командор», «Хороший»).

Фото: «Хороший»

Для участия в конкурсе нужно:

  • Совершить покупку в любом дискаунтере «Хороший» на сумму от 700 рублей с использованием карты «Копилка» и приобрести 1 товар-участник акции. Товары-участники отмечены специальными выделителями. При этом нужно обязательно использовать карту «Копилка» — она должна быть зарегистрирована в системе лояльности компании.
  • Авторизоваться один раз на сайте квартирахорошая.рф и заполнить специальную анкету. После этого чекам, соответствующим условиям акции, будут присвоены шансы. Проверить их можно через сайт, введя свой номер телефона и данные карты «Копилка». Вся необходимая информация будет доступна в разделе «Мои шансы».

Каждую пятницу до 25 декабря сервис «Рандомайзер» будет выбирать по 30 счастливчиков. Им достанется различное количество бонусов: десять участникам выпадет по 2000 бонусов, еще десять станут обладателями 10 000 бонусов, а оставшимся десяти повезет больше всех — они получат по 20 000 бонусов каждый.

Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 27 декабря в 15:00. На кону — 500 000 бонусов (по 50 000 каждому из десяти победителей) и самый ценный приз — квартира в Красноярске.

Итоги розыгрышей будут опубликованы на сайте акции квартирахорошая.рф и в официальной группе во Вконтакте.

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