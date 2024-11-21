Дискаунтеры «Хороший» разыграют среди покупателей квартиру в Красноярске

Каждую пятницу до 25 декабря сервис «Рандомайзер» будет выбирать по 30 счастливчиков. Им достанется различное количество бонусов: десять участникам выпадет по 2000 бонусов, еще десять станут обладателями 10 000 бонусов, а оставшимся десяти повезет больше всех — они получат по 20 000 бонусов каждый.