Дискаунтеры «Хороший» разыграют среди покупателей квартиру в Красноярске

Posted 21 ноября, 02:00
Published 21 ноября, 02:00
Modified 21 ноября, 02:00
Updated 21 ноября, 02:00
Покупатели из Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей, Тывы и Хакасии могут принять участие в розыгрыше новой однокомнатной квартиры в Красноярске. Помимо этого, дискаунтер разыграет 2 100 000 бонусов на карту «Копилка», которые можно будет использовать для покупок в магазинах сети «Командор» («Аллея», «Командор», «Хороший»).
Для участия в конкурсе нужно:
Каждую пятницу до 25 декабря сервис «Рандомайзер» будет выбирать по 30 счастливчиков. Им достанется различное количество бонусов: десять участникам выпадет по 2000 бонусов, еще десять станут обладателями 10 000 бонусов, а оставшимся десяти повезет больше всех — они получат по 20 000 бонусов каждый.
Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 27 декабря в 15:00. На кону — 500 000 бонусов (по 50 000 каждому из десяти победителей) и самый ценный приз — квартира в Красноярске.
Итоги розыгрышей будут опубликованы на сайте акции квартирахорошая.рф и в официальной группе во Вконтакте.