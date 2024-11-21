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Posted 21 ноября, 06:48

Published 21 ноября, 06:48

Modified 21 ноября, 06:50

Updated 21 ноября, 06:50

Для бизнесменов запустили рейтинг «Индекс дела». Рассказываем, что это такое

Для бизнесменов запустили рейтинг «Индекс дела». Рассказываем, что это такое

21 ноября 2024, 06:48
Фото: Михаил Клеменьев. ТАСС.
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Национальное агентство «Мой бизнес» при поддержке Минэкономразвития России объявило о запуске всероссийского рейтинга МСП «Индекс дела». Эта платформа поможет ответственным предпринимателям развивать свой бизнес и получать бонусы.
Видео: «Мой бизнес».

Авторы проекта рассказали, что «Индекс дела» — единая система оценки малого и среднего бизнеса. Что сможет получать бизнес с помощью новой рейтинг-системы?

  • Отличительные отметки и знаки качества за свои заслуги.
  • Доступ к обучающим материалам от ведущих платформ и крупных партнеров проекта.
  • Инструменты для развития вашего бизнеса: от бонусов на продвижение до бизнес-продуктов.
  • Возможность каждый год закреплять статус лидера сферы на уровне региона и всей страны.

Еще рейтинг будет выступать гидом для клиентов и потенциальных сотрудников, облегчать поиск кадров и работодателей, привлекать новых клиентов и подтверждать репутацию компаний без рисков вмешательства субъективных оценок в результаты.

Подробности о рейтинге можно узнать в телеграм-канале «Индекс дела». Прием заявок от предпринимателей уже открыт, подать их можно на сайте индексдела.рф.

Партнерами «Индекса дела» выступают: Промсвязьбанк, Мегамаркет, hh.ru, VK, Издательство «МИФ», Нетология и Lerna (Skillbox), ФАБА «Платинум», ГК Winbd, Президентский Фонд Культурных Инициатив, Союз деловых людей, TopFranchise и FranchCamp, Робокасса, Моя регистрация, маркетплейс услуг и сервисов для бизнеса eSPB.pro, Ярмарка Мастеров — Livemaster, сервис путешествий «Смородина» и сервис доставки «Достависта».

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