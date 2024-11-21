Для бизнесменов запустили рейтинг «Индекс дела». Рассказываем, что это такое

Posted 21 ноября, 06:48
Published 21 ноября, 06:48
Modified 21 ноября, 06:50
Updated 21 ноября, 06:50
Авторы проекта рассказали, что «Индекс дела» — единая система оценки малого и среднего бизнеса. Что сможет получать бизнес с помощью новой рейтинг-системы?
Еще рейтинг будет выступать гидом для клиентов и потенциальных сотрудников, облегчать поиск кадров и работодателей, привлекать новых клиентов и подтверждать репутацию компаний без рисков вмешательства субъективных оценок в результаты.
Подробности о рейтинге можно узнать в телеграм-канале «Индекс дела». Прием заявок от предпринимателей уже открыт, подать их можно на сайте индексдела.рф.
Партнерами «Индекса дела» выступают: Промсвязьбанк, Мегамаркет, hh.ru, VK, Издательство «МИФ», Нетология и Lerna (Skillbox), ФАБА «Платинум», ГК Winbd, Президентский Фонд Культурных Инициатив, Союз деловых людей, TopFranchise и FranchCamp, Робокасса, Моя регистрация, маркетплейс услуг и сервисов для бизнеса eSPB.pro, Ярмарка Мастеров — Livemaster, сервис путешествий «Смородина» и сервис доставки «Достависта».