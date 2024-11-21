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Posted 21 ноября, 05:57

Published 21 ноября, 05:57

Modified 21 ноября, 06:05

Updated 21 ноября, 06:05

Экс-руководитель управления капстроя дал показания на Егорова и избежал СИЗО

Экс-руководитель управления капстроя дал показания на Егорова и избежал СИЗО

21 ноября 2024, 05:57
Сюжет
Дело Егорова
Экс-руководитель управления капитального строительства Александр Мещеряков, который вместе с владельцем строительного холдинга «Сибиряк» Владимиром Егоровым проходит по делу о мошенничестве, признает вину. Ему дали подписку о невыезде, сообщил источник «Проспекта Мира» в следкоме.

Против Егорова и Мещерякова возбудили уголовное дело из-за развязки на Северном шоссе. Как заявляет следком, «Сибиряк» завысил стоимость балок и указал недостоверные сведения в проектной документации. Руководство «Сибиряка» и управления капитального строительства (УКС), которое согласовало стоимость, якобы похитило около 71 миллиона рублей.

Егорова отправили в СИЗО на два месяца. Он вину не признает. На суде бизнесмен заявил, что Мещеряков его оговорил, потому что «испугался разделить его участь в качестве ареста».

«Ни одного подтверждающего документа он [Мещеряков] не смог предоставить, все домыслы <…> Я считаю, что это оговор. Мало того, ваша честь, на сегодняшний день мне по этому объекту УКС города должен 300 миллионов. Все материалы находятся в суде. Сегодня там проходят экспертизы, которые проверяют объемы выполненных работ. Я считаю, что Мещеряков оговорил меня по одной простой причине: испугался разделить мою участь в качестве ареста», — сказал Егоров.
  • Строительство многострадальной развязки через Северное шоссе идет несколько лет. Подробнее об уголовном деле мы рассказывали здесь.
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#Владислав Савончик#Строительство#Владимир Егоров#СИЗО#Мошенничество#Уголовное дело#Дело Егорова#Судебный процесс
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