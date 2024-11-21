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Posted 21 ноября, 06:49

Published 21 ноября, 06:49

Modified 21 ноября, 07:15

Updated 21 ноября, 07:15

Красноярский блогер рассказал о пяти свежих местах для прогулки в городе

Где погулять в Красноярске и рядом? 5 новых и небанальных мест

21 ноября 2024, 06:49
Фото: t.me/krsk_loginov / «Город Прима» / vk.com/beregcity.

Красноярский блогер рассказал о пяти свежих местах для прогулки в городе

Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев рассказал о пяти новых местах в городе для прогулок.

Сураев посвятил этому пост в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно». Первое место — новая лестница в Серебряном логу.

«С неё — видовка на закаты над Енисеем. Старт с улицы Лесной от остановки „Живописная“».

Фотографиями с новой лестницы делится «Город Прима». До начала лестницы можно добраться на автобусе №12.

Фото: Город Прима

Второе место — новая смотровая Красноярской ГЭС.

«Многие медиа на днях выставили красивые фото и видео с этого балкона над Енисеем у ГЭС. Но не все написали про вопросики к проекту. А они есть. Впрочем, красоту никто не отменял. По ссылке найдете маршрут.
Фото: Сергей Токарев | @tokarevs.

Третье место — сквер Scandis. Это проект на Взлётке от «Арбана».

«Из фишек — самая высокая горка за Уралом. 10 метров = это примерно как с 3 этажа съехать».
Фото: t.me/arban24

Четвертое место — набережная Хазрета Совмена в Ленинском районе. Её недавно продлили.

«Не самая очевидная для большинства, но обновленная этим летом. Можно осилить экотропу и поморозить щёчки у заснеженного Енисея».
Фото: t.me/krsk_loginov

Последнее пятое место — Южный берег, где недавно вновь зажглись звезды.

«Вообще не новинка. Просто посмотрите, как эффектно».
Фото: vk.com/beregcity
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