Где погулять в Красноярске и рядом? 5 новых и небанальных мест

Posted 21 ноября, 06:49
Published 21 ноября, 06:49
Modified 21 ноября, 07:15
Updated 21 ноября, 07:15
Сураев посвятил этому пост в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно». Первое место — новая лестница в Серебряном логу.
«С неё — видовка на закаты над Енисеем. Старт с улицы Лесной от остановки „Живописная“».
Фотографиями с новой лестницы делится «Город Прима». До начала лестницы можно добраться на автобусе №12.
Второе место — новая смотровая Красноярской ГЭС.
«Многие медиа на днях выставили красивые фото и видео с этого балкона над Енисеем у ГЭС. Но не все написали про вопросики к проекту. А они есть. Впрочем, красоту никто не отменял. По ссылке найдете маршрут.
Третье место — сквер Scandis. Это проект на Взлётке от «Арбана».
«Из фишек — самая высокая горка за Уралом. 10 метров = это примерно как с 3 этажа съехать».
Четвертое место — набережная Хазрета Совмена в Ленинском районе. Её недавно продлили.
«Не самая очевидная для большинства, но обновленная этим летом. Можно осилить экотропу и поморозить щёчки у заснеженного Енисея».
Последнее пятое место — Южный берег, где недавно вновь зажглись звезды.
«Вообще не новинка. Просто посмотрите, как эффектно».