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Posted 21 ноября, 06:07

Published 21 ноября, 06:07

Modified 21 ноября, 06:40

Updated 21 ноября, 06:40

Красноярские кинотеатры покажут фильм «Гладиатор 2»

Кинотеатры Красноярска покажут «Гладиатор 2» Ридли Скотта. Когда и где смотреть?

21 ноября 2024, 06:07
Фото: kinopoisk.ru.

Красноярские кинотеатры покажут фильм «Гладиатор 2»

В Красноярске анонсировали показ фильма «Гладиатор 2». Его планируют показывать как минимум в четырех кинотеатрах.

Фильм режиссёра Ридли Скотта «Гладиатор 2» (18+) — это сиквел фильма «Гладиатор» 2000 года. Он сделан на киностудии Paramount Pictures. Эта компания приостановила поставку своих картин в российские кинотеатры после начала СВО.

Однако кинокартину собираются выпустить в прокат в России с помощью пиратских копий и предсеансового обслуживания — такие показы кинотеатры стали практиковать с лета 2022 года.

Показывать фильм в Красноярске будут как минимум в четырех кинотеатрах: «Киномаксе», «Луче», «Мори Синема» и «Эпицентре».

Кинотеатры «Луч», «Киномакс» и «Эпицентр» начнут показывать «Гладиатор 2» с 23 ноября — на сайтах уже есть расписание и можно купить билет. Они стоят от 150 до 600 рублей в зависимости от времени сеанса, зала и места.

Фото: krsk.kinoluch.ru

В «Мори Синема» анонсировали показы с 24 ноября — пока в кинотеатре есть расписание показов только на этот день. Билеты стоят от 590 рублей.

Фото: mori.film

Еще показ фильма анонсировал кинотеатр «Стармакс» в своих соцсетях, однако пока на сайте нет упоминаний фильма и даты старта показа. Другие красноярские кинотеатры на момент написания новости не сообщали о показе фильма.

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