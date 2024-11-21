Кинотеатры Красноярска покажут «Гладиатор 2» Ридли Скотта. Когда и где смотреть?

Posted 21 ноября, 06:07
Published 21 ноября, 06:07
Modified 21 ноября, 06:40
Updated 21 ноября, 06:40
Фильм режиссёра Ридли Скотта «Гладиатор 2» (18+) — это сиквел фильма «Гладиатор» 2000 года. Он сделан на киностудии Paramount Pictures. Эта компания приостановила поставку своих картин в российские кинотеатры после начала СВО.
Однако кинокартину собираются выпустить в прокат в России с помощью пиратских копий и предсеансового обслуживания — такие показы кинотеатры стали практиковать с лета 2022 года.
Показывать фильм в Красноярске будут как минимум в четырех кинотеатрах: «Киномаксе», «Луче», «Мори Синема» и «Эпицентре».
Кинотеатры «Луч», «Киномакс» и «Эпицентр» начнут показывать «Гладиатор 2» с 23 ноября — на сайтах уже есть расписание и можно купить билет. Они стоят от 150 до 600 рублей в зависимости от времени сеанса, зала и места.
В «Мори Синема» анонсировали показы с 24 ноября — пока в кинотеатре есть расписание показов только на этот день. Билеты стоят от 590 рублей.
Еще показ фильма анонсировал кинотеатр «Стармакс» в своих соцсетях, однако пока на сайте нет упоминаний фильма и даты старта показа. Другие красноярские кинотеатры на момент написания новости не сообщали о показе фильма.