Кинотеатры Красноярска покажут «Гладиатор 2» Ридли Скотта. Когда и где смотреть?

Кинотеатры «Луч», «Киномакс» и «Эпицентр» начнут показывать «Гладиатор 2» с 23 ноября — на сайтах уже есть расписание и можно купить билет. Они стоят от 150 до 600 рублей в зависимости от времени сеанса, зала и места.