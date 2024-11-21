Красноярец хотел купить носки с надписью «Папа отдыхает», а получил «лабутены»

Posted 21 ноября, 02:19
Published 21 ноября, 02:19
Modified 21 ноября, 02:20
Updated 21 ноября, 02:20
По словам красноярца, он заказывал носки на «Мегамаркете». Оформить возврат не удалось из-за технической ошибки. Вернуть товар не получилось после обращения в чат и звонков оператору.
В итоге мужчина обратился с жалобой в Роспотребнадзор. Выяснилось, что «Мегамаркет» был лишь торговой площадкой, продавцом носков оказался ООО «Хеппивеар Юг».
В итоге компании объявили предостережение. В Роспотребнадзоре рекомендовали мужчине направить письменную претензию компании.
Если требования покупателя не удовлетворят в добровольном порядке, он может обратиться в суд.