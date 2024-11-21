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Posted 21 ноября, 02:19

Published 21 ноября, 02:19

Modified 21 ноября, 02:20

Updated 21 ноября, 02:20

Красноярец хотел купить носки с надписью «Папа отдыхает», а получил «лабутены»

Красноярец хотел купить носки с надписью «Папа отдыхает», а получил «лабутены»

21 ноября 2024, 02:19
Фото: Роспотребнадзор Красноярск.
Красноярец заказал себе белые носки с надписью «Папа отдыхает», а вместо них получил красные «лабутены». Мужчина обратился в Роспотребнадзор.

По словам красноярца, он заказывал носки на «Мегамаркете». Оформить возврат не удалось из-за технической ошибки. Вернуть товар не получилось после обращения в чат и звонков оператору.

В итоге мужчина обратился с жалобой в Роспотребнадзор. Выяснилось, что «Мегамаркет» был лишь торговой площадкой, продавцом носков оказался ООО «Хеппивеар Юг».

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

В итоге компании объявили предостережение. В Роспотребнадзоре рекомендовали мужчине направить письменную претензию компании.

Если требования покупателя не удовлетворят в добровольном порядке, он может обратиться в суд.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Одежда#Магазин#Роспотребнадзор#Маркетплейс#Товар
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