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Posted 21 ноября, 11:37

Published 21 ноября, 11:37

Modified 21 ноября, 11:39

Updated 21 ноября, 11:39

Красноярские депутаты требуют извинений от историка, назвавшего Астафьева «гнидой»

Красноярские депутаты требуют извинений от историка, назвавшего Астафьева «гнидой»

21 ноября 2024, 11:37
Фото: t.me/sobranieinfo.
Депутат красноярского заксобрания потребовали извинений от московского историка Евгения Спицына, который назвал писателя Виктора Астафьева «гнидой» и «подонком» за роман «Прокляты и убиты».

Историк, отвечая на один из вопросов в интервью «Слово», рассказал, что ему не понравилось, как Астафьева говорил о Сталине и Советской армии в своем романе. Спицын заявил, что автор написал эту книгу по заказу «Запада», но его «кинули».

Видео: YouTube-канал «СЛОВО».

Депутаты заксобрания высказались на заседании 21 ноября. Председатель комитета по образованию и культуре Вера Оськина зачитала заявление депутатов.

«В адрес депутатов поступило множество звонков, обращений в социальных сетях — люди шокированы и тоном высказываний, и их содержанием. Мы требуем от Е. Ю. Спицына публичных извинений перед жителями Красноярского края», — говорится в тексте заявления.

В соцсетях заксобрания еще написали, что высказывания Спицына в адрес Астафьева «глубоко возмутили депутатов».

Председатель заксобрания Алексей Додатко заявил, что московский историк допустил высказывания откровенно хамского характера, которые абсолютно несправедливы».

«Мы приняли соответствующее заявление, призвали его оценить более глубоко и фигуру Виктора Петровича, и его творческое наследие, и извиниться перед красноярцами за допущенное высказывание».
  • До этого слова московского историка раскритиковали депутат Госдумы Сергей Еремин и вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко.

«Прокляты и убиты» — неоконченный роман в двух книгах, написанный в первой половине 1990-х годов. В марте 2000 года писатель заявил о прекращении работы над романом.

Как указывается в предисловии к одному из изданий романа: «Именно этим романом Астафьев подвел итог своим размышлениям о войне как о „преступлении против разума“».

Книга написана в том числе на основе личных впечатлений писателя-фронтовика. В ней описаны проблемы взаимоотношений между людьми в условиях войны, конфликты между христианской моралью, патриотизмом и государством. Красной нитью через роман проходит идея о «наказании божием» советских людей посредством войны.

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