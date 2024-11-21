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Posted 21 ноября, 05:26

Published 21 ноября, 05:26

Modified 21 ноября, 06:03

Updated 21 ноября, 06:03

На подготовку к 400-летию Красноярска потратят 9 миллиардов. Что обещают сделать?

На подготовку к 400-летию Красноярска потратят 9 миллиардов. Что обещают сделать?

21 ноября 2024, 05:26
Фото: prmira.ru.
Красноярску на подготовку к 400-летнему юбилею выделят 9 миллиардов рублей. Рассказываем, что обещают сделать в ближайшие три года.

Обсуждение планов прошло на заседании оргкомитета. Стало известно, что мэрия получит 9 миллиардов рублей для подготовки города к 400-летию Красноярска, которое будет в 2028 году.

За ближайшие три года мэрия планирует:

  • обновить общественный транспорт и разработать проект нового транспортного предприятия;
  • создать архитектурно-художественную подсветку зданий;
  • благоустроить улицы, крупные парки и скверы;
  • заняться развитием островов и обустройством территорий возле станций будущего метротрамвая.

Кроме того, власти обещают завершить реконструкцию цирка, отремонтировать театр оперы и балета, построить Суриков-центр и начать проектировать пешеходного моста из Зеленой рощи на остров Татышев.

  • Тут мы рассказывали о том, что мэрия Красноярска планирует выделить 41,2 миллиона рублей в 2025 году на проектировку пешеходного моста от улицы Якутская в Зеленой роще на остров Татышев.
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