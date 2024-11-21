На подготовку к 400-летию Красноярска потратят 9 миллиардов. Что обещают сделать?

Posted 21 ноября, 05:26
Published 21 ноября, 05:26
Modified 21 ноября, 06:03
Updated 21 ноября, 06:03
Обсуждение планов прошло на заседании оргкомитета. Стало известно, что мэрия получит 9 миллиардов рублей для подготовки города к 400-летию Красноярска, которое будет в 2028 году.
За ближайшие три года мэрия планирует:
Кроме того, власти обещают завершить реконструкцию цирка, отремонтировать театр оперы и балета, построить Суриков-центр и начать проектировать пешеходного моста из Зеленой рощи на остров Татышев.