Многодетная мать год живет в квартире с плесенью. Она обвиняет УК «ЖСК» в бездействии

Но никто ничего так и не возместил, да и потолок так и продолжает течь, рассказывает красноярка. На ремонт межпанельных швов она потратила почти 50 тысяч рублей. Женщина говорит, жить в такой сырости стало невыносимо, у двух ее детей была астма, сейчас диагноз поставили и младшей дочери.