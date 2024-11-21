Многодетная мать год живет в квартире с плесенью. Она обвиняет УК «ЖСК» в бездействии

Posted 21 ноября, 06:30
Published 21 ноября, 06:30
Modified 21 ноября, 10:31
Updated 21 ноября, 10:31
Галина Башмакова переехала в Красноярск из Партизанского района еще в 2017 году. В 2022 году сюда из Богучан перебрался ее муж. По программе переселения «север-юг» они купили квартиру на 26 Бакинских Комиссаров.
Галина рассказала «ПМ», сначала никаких проблем не было, но уже через полтора года потолки стали протекать. Углы двух комнат, кухни и ванны, оказались в плесени.
Женщина говорит, не раз обращалась в УК и службу Стройнадзора. Последняя обязала «ЖСК» провести ремонт. Но ремонт в итоге сделала сама Галина за свой счет.
«Главный инженер УК мне сказала, что там действительно в очень плохом состоянии межпанельные швы. Говорит, что дом стоит по планам на этот год, но они не успевают. Не факт, что и в следующем году сделают. Сказала, что она созвонилась с вышестоящим начальством и ей одобрили, чтобы я за свой счет сделала ремонт этих швов. Нужно было созвониться с подрядчиком, составить договор о ремонте, предоставить чеки об оплате и в очень короткое время мне эту стоимость возместят. Правда сказала, чтобы я об этом никому не говорила», — рассказывает Галина Башмакова.
Но никто ничего так и не возместил, да и потолок так и продолжает течь, рассказывает красноярка. На ремонт межпанельных швов она потратила почти 50 тысяч рублей. Женщина говорит, жить в такой сырости стало невыносимо, у двух ее детей была астма, сейчас диагноз поставили и младшей дочери.
«Квартира теперь вообще пустая будет стоять, мы вывезли оттуда оставшиеся вещи и сняли другую, потому что жить в этой плесени невозможно. Сейчас еще около 30 тысяч в месяц уходит на то, чтобы снимать жилье», — рассказывает Галина.
В УК «ЖСК» заявляют, что для того, чтобы ускорить решение проблемы, действительно предлагали женщине сделать ремонт за свой счет. Заявление на возмещение средств они уже рассмотрели, в понедельник документы проходили этап согласования в главном офисе и скоро деньги должны поступить на счет жительницы.
«По каким-то причинам подтопление квартиры продолжается. Представители нашей правобережной дирекции были на данном адресе на прошлой неделе, признаков продолжающегося подтопления не зафиксировали. Так как сейчас, в связи с потеплением, идет активное таяние снега и поступило повторное обращение, на данный адрес отправили инженера», — рассказывают в УК «ЖСК».
Но ни первый, ни второй приезд инженера проблему не решил, считает женщина. При этом в УК «ЖСК» заявляют, что накануне осматривали и квартиру, и чердак.
«При осмотре подрядчик, который делал швы, выполнил дополнительно утепление шва материалом „термит“ над балконным козырьком и по верхнему шву кухни. В чердачном помещении над квартирой все сухо. Кровля тоже нормальная. Следы плесени в квартире — сухие, их собственник должен убирать самостоятельно», — говорят в УК.
Сама красноярка считает, что проблема в крыше, но ее туда не пускают. Уже и стройнадзор выносил УК предостережение, но проблема так и не устранена.
Мы запросили информацию в службе стройнадзора и жилищного контроля и опубликуем их ответ, как только он поступит.
Обновлено: В службе строительного надзора и жилищного контроля «ПМ» заявили, что после жалобы жительницы из-за промерзания стен они выносили УК предостережение.
«В настоящее время на рассмотрении находится повторное обращение указанного жителя и в связи с тем, что причины промерзания управляющей компанией не устранены, на 03.12.2024 запланировано проведение инспекционного визита, по результатам которого будет рассмотрен вопрос о выдаче предписания и возбуждения дела об административном правонарушении», — заверили в ведомстве.