prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 06:30

Published 21 ноября, 06:30

Modified 21 ноября, 10:31

Updated 21 ноября, 10:31

Красноярка год добивается от УК «ЖСК» вычистить плесень из своей квартиры

Многодетная мать год живет в квартире с плесенью. Она обвиняет УК «ЖСК» в бездействии

21 ноября 2024, 06:30
Фото: prmira.ru.

Красноярка год добивается от УК «ЖСК» вычистить плесень из своей квартиры

Красноярка год вынуждена жить в квартире с плесенью. По словам женщины, в управляющей компании только разводят руками и не понимают, откуда взялся грибок. Она даже делала ремонт за свой счет, но никто ей это не возместил, а чернота так и продолжает расползаться по стенам. Разбирались в истории.

Галина Башмакова переехала в Красноярск из Партизанского района еще в 2017 году. В 2022 году сюда из Богучан перебрался ее муж. По программе переселения «север-юг» они купили квартиру на 26 Бакинских Комиссаров.

Галина рассказала «ПМ», сначала никаких проблем не было, но уже через полтора года потолки стали протекать. Углы двух комнат, кухни и ванны, оказались в плесени.

Такая плесень на кухнеТакая плесень на кухне
А это уже комнатаА это уже комната
Такая плесень на кухне. Фото: prmira.ru

Женщина говорит, не раз обращалась в УК и службу Стройнадзора. Последняя обязала «ЖСК» провести ремонт. Но ремонт в итоге сделала сама Галина за свой счет.

«Главный инженер УК мне сказала, что там действительно в очень плохом состоянии межпанельные швы. Говорит, что дом стоит по планам на этот год, но они не успевают. Не факт, что и в следующем году сделают. Сказала, что она созвонилась с вышестоящим начальством и ей одобрили, чтобы я за свой счет сделала ремонт этих швов. Нужно было созвониться с подрядчиком, составить договор о ремонте, предоставить чеки об оплате и в очень короткое время мне эту стоимость возместят. Правда сказала, чтобы я об этом никому не говорила», — рассказывает Галина Башмакова.
Грибок проглядывается и после ремонтаГрибок проглядывается и после ремонта
Грибок проглядывается и после ремонта. Фото: prmira.ru

Но никто ничего так и не возместил, да и потолок так и продолжает течь, рассказывает красноярка. На ремонт межпанельных швов она потратила почти 50 тысяч рублей. Женщина говорит, жить в такой сырости стало невыносимо, у двух ее детей была астма, сейчас диагноз поставили и младшей дочери.

«Квартира теперь вообще пустая будет стоять, мы вывезли оттуда оставшиеся вещи и сняли другую, потому что жить в этой плесени невозможно. Сейчас еще около 30 тысяч в месяц уходит на то, чтобы снимать жилье», — рассказывает Галина.
Квартира женщины находится на последнем 9-м этажеКвартира женщины находится на последнем 9-м этаже
Квартира женщины находится на последнем 9-м этаже. Фото: prmira.ru

В УК «ЖСК» заявляют, что для того, чтобы ускорить решение проблемы, действительно предлагали женщине сделать ремонт за свой счет. Заявление на возмещение средств они уже рассмотрели, в понедельник документы проходили этап согласования в главном офисе и скоро деньги должны поступить на счет жительницы.

«По каким-то причинам подтопление квартиры продолжается. Представители нашей правобережной дирекции были на данном адресе на прошлой неделе, признаков продолжающегося подтопления не зафиксировали. Так как сейчас, в связи с потеплением, идет активное таяние снега и поступило повторное обращение, на данный адрес отправили инженера», — рассказывают в УК «ЖСК».

Но ни первый, ни второй приезд инженера проблему не решил, считает женщина. При этом в УК «ЖСК» заявляют, что накануне осматривали и квартиру, и чердак.

«При осмотре подрядчик, который делал швы, выполнил дополнительно утепление шва материалом „термит“ над балконным козырьком и по верхнему шву кухни. В чердачном помещении над квартирой все сухо. Кровля тоже нормальная. Следы плесени в квартире — сухие, их собственник должен убирать самостоятельно», — говорят в УК.

Сама красноярка считает, что проблема в крыше, но ее туда не пускают. Уже и стройнадзор выносил УК предостережение, но проблема так и не устранена.

Мы запросили информацию в службе стройнадзора и жилищного контроля и опубликуем их ответ, как только он поступит.

Обновлено: В службе строительного надзора и жилищного контроля «ПМ» заявили, что после жалобы жительницы из-за промерзания стен они выносили УК предостережение.

«В настоящее время на рассмотрении находится повторное обращение указанного жителя и в связи с тем, что причины промерзания управляющей компанией не устранены, на 03.12.2024 запланировано проведение инспекционного визита, по результатам которого будет рассмотрен вопрос о выдаче предписания и возбуждения дела об административном правонарушении», — заверили в ведомстве.
Читайте также:
«ЖСК» уличили в подделке протоколов в двух многоэтажках — жильцы якобы выбрали эту УКСами зачищали стены от сажи: УК «ЖСК» шесть лет не ремонтировала почерневший подъезд«Дети — как?»: Дворники «ЖСК» будут бастовать из-за невыплаты зарплатЭкс-учредитель «ЖСК» объявлен в федеральный розыск по делу о хищении двух миллиардов
#Елисей Савлюк#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дети#Красноярский край#Ремонт#Крыша#Управляющая компания#Коммунальщики#ЖСК#Коммунальные услуги#Жалоба#Ущерб#Астма#Стройнадзор#Плесень#Сырость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика