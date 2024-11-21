Прогноз погоды на декабрь 2024 года в Красноярске

Posted 21 ноября, 09:47
Published 21 ноября, 09:47
Modified 21 ноября, 09:56
Updated 21 ноября, 09:56
Согласно многолетним наблюдениям, среднемесячная температура воздуха в декабре в Красноярске составляет -13,2°C. Месячная норма осадков — 31 мм.
Руководитель отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «Проспекту Мира», что средние температуры декабря в Красноярске в ночные часы составляют от -15 до -25 градусов, днем — от -5 до -15.
По словам Ульянова, для Красноярска в декабре свойственна морозная погода.
«Типичными для декабря считаются морозные дни. Отличительная особенность заключается в редких выходах теплых воздушных масс.
Плюсовые температуры бывают крайне редко. К примеру, в 2021 году 4 декабря было зафиксировано +5,1 градуса».
«В южных и центральных [сюда входит и Красноярск] районах края средняя месячная температура декабря составит от -12 до -16, что на 1 градус выше средних многолетних значений. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от -12 до -22 градусов, днем — от -6 до -15 градусов», — сказал Дмитрий Ульянов.
Согласно сервису «Яндекс Погода», в первую неделю декабря в Красноярске температура воздуха днем будет колебаться от -7 до -12 градусов, ночью — от -8 до -14. Снег ожидается 3, 4, 5 и 6 декабря.
В середине месяца в Красноярске столбик термометра в течение суток будет колебаться от -11 до -16 градусов. Снежных дней в середине месяца будет не очень много. Снег будет идти 11, 12 и 16 ноября. 18 декабря красноярцам обещают солнечную и ясную погоду.
В конце месяца в Красноярске сильных морозов ждать не стоит. Днем будет около -11…-17, ночью столбик термометра будет опускаться до -18 градусов. Осадки в виде снега прогнозируются 23, 26, 29, 30 и 31 декабря.
Дмитрий Ульянов заявил, что специалисты обычно не прогнозируют аномалии. Он объяснил, что аномалии возникают непосредственно перед самим событием и делать прогноз на месяц рискованно.
«Некоторые аномалии нельзя спрогнозировать даже за неделю. Стоит учитывать и то, что сказать, стало ли какое-то событие аномалией или нет, можно лишь по факту».
По информации Гидрометцентра, в декабре среднемесячная температура в Красноярске будет чуть выше нормы. На данный момент аномальные морозы не ожидаются.
Согласно прогнозам, в декабре в Красноярске ожидается от 12 до 31 мм осадков, что немного меньше среднего многолетнего количества. В большинстве дней будет идти небольшой снег.
Зима является самым капризным временем года для автомобилистов. Сейчас мы напомним, как правильно эксплуатировать автомобиль во время морозов.
Перед поездкой нужно очистить стекла, дворники и боковые зеркала от снега и льда. Не забудьте очистить крышу, иначе во время движения снег может слететь на лобовое или заднее стекло.
Во время гололеда и снегопада не превышайте допустимую скорость, так как снег и гололед ухудшают управляемость автомобилем и увеличивают тормозной путь.
Не совершайте резких маневров и перестроений, тормозите плавно, иначе можете потерять управление над машиной.
Увеличьте в два раза привычную для вас дистанцию между транспортными средствами, ведь зимой тормозной путь резко увеличивается.
Во время морозов многие автовладельцы испытывают трудности с запуском двигателя. Вот несколько советов, которые позволят избежать проблем:
В зимний период регулярно чистите стекла и автомобиль от снега и льда, иначе дворники могут замерзнуть и они перестанут работать. Используйте незамерзающую жидкость, которая сделает стеклоомыватели более гибкими и снизит риск появления трещин.
Во время холодов происходит перепад температур между салоном автомобиля и улицей. В итоге образуется конденсат, который замерзает, и лед покрывает дверные замки. Решить проблему силой не получится — сделаете только хуже. Используйте специальные средства с антизамерзающими свойствами.
Зимой регулярно проверяйте уровень заряда аккумулятора. Во время холодов он садится намного быстрее. В период сильных морозов заберите аккумулятор домой или поставьте в теплое место.
Зимой очень важно правильно подойти к выбору одежды и обуви. Соблюсти баланс может быть непросто: можно или замерзнуть, или начать потеть. И то, и другое не очень хорошо, так как в итоге можно заболеть.
Чтобы не замерзнуть в декабре, нужно использовать несколько слоев одежды. В первую очередь наденьте термобелье, которое плотно прилегает к телу и не стесняет движений, не забывайте и о теплых носках.
Для второго слоя подойдет теплая кофта из флиса или натуральной шерсти. Штаны должны быть теплыми и закрывать поясницу от холода.
Из верхней одежды можно использовать пуховики и пальто. При этом они должны сидеть по фигуре, иначе будет задувать холодный ветер.
Обувь не должна быть впритык, чтобы можно было надеть теплые носки. Кроме того, тесная обувь препятствует нормальному кровообращению. Выбирайте обувь с нескользящей подошвой. В зимний период не забывайте про шапки, шарфы, перчатки и варежки.
В зимний период кожа наиболее подвержена различным повреждениям. Мороз, холодный ветер, сухой воздух и температурные перепады приводят к сухости, красноте, шелушению и даже появлению трещин.
Косметологи рекомендуют регулярно ухаживать за кожей, используя различные крема и пилинги. Важно, чтобы в косметике были компоненты, отвечающие за защиту, увлажнение и регенерацию кожи.
Специалисты советуют избегать долгого пребывания на улице, защитив себя от переохлаждения и обморожения.
Для сохранения здоровья в зимний период медики рекомендуют есть овощи и фрукты, придерживаться сбалансированного питания и пить больше воды. Не стоит забывать и о регулярных физических нагрузках.