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Posted 21 ноября, 09:47

Published 21 ноября, 09:47

Modified 21 ноября, 09:56

Updated 21 ноября, 09:56

Красноярск в декабре

Прогноз погоды на декабрь 2024 года в Красноярске

21 ноября 2024, 09:47
Фото: prmira.ru. Красноярск в декабре
До наступления первого месяца зимы осталось меньше двух недель. Рассказываем, какая погода ждет красноярцев в декабре и как комфортно пережить морозы.

Общая климатическая характеристика декабря в Красноярске

Согласно многолетним наблюдениям, среднемесячная температура воздуха в декабре в Красноярске составляет -13,2°C. Месячная норма осадков — 31 мм.

Климатические нормы в декабре в КрасноярскеКлиматические нормы в декабре в Красноярске
Климатические нормы в декабре в Красноярске. Фото: Гидрометцентр России

Нормы температуры и осадков для декабря

Руководитель отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «Проспекту Мира», что средние температуры декабря в Красноярске в ночные часы составляют от -15 до -25 градусов, днем — от -5 до -15.

Типичные погодные условия в декабре

По словам Ульянова, для Красноярска в декабре свойственна морозная погода.

«Типичными для декабря считаются морозные дни. Отличительная особенность заключается в редких выходах теплых воздушных масс.
Плюсовые температуры бывают крайне редко. К примеру, в 2021 году 4 декабря было зафиксировано +5,1 градуса».

Температура и погодные изменения в декабре 2024 года

«В южных и центральных [сюда входит и Красноярск] районах края средняя месячная температура декабря составит от -12 до -16, что на 1 градус выше средних многолетних значений. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от -12 до -22 градусов, днем — от -6 до -15 градусов», — сказал Дмитрий Ульянов.

Прогноз на начало декабря

Согласно сервису «Яндекс Погода», в первую неделю декабря в Красноярске температура воздуха днем будет колебаться от -7 до -12 градусов, ночью — от -8 до -14. Снег ожидается 3, 4, 5 и 6 декабря.

Погода в середине декабря

В середине месяца в Красноярске столбик термометра в течение суток будет колебаться от -11 до -16 градусов. Снежных дней в середине месяца будет не очень много. Снег будет идти 11, 12 и 16 ноября. 18 декабря красноярцам обещают солнечную и ясную погоду.

Конец декабря: чего ожидать

В конце месяца в Красноярске сильных морозов ждать не стоит. Днем будет около -11…-17, ночью столбик термометра будет опускаться до -18 градусов. Осадки в виде снега прогнозируются 23, 26, 29, 30 и 31 декабря.

Прогноз погоды на декабрь 2024 года в КрасноярскеПрогноз погоды на декабрь 2024 года в Красноярске
Прогноз погоды на декабрь 2024 года в Красноярске. Фото: yandex.ru/pogoda

Погода в декабре 2024: возможные климатические аномалии

Дмитрий Ульянов заявил, что специалисты обычно не прогнозируют аномалии. Он объяснил, что аномалии возникают непосредственно перед самим событием и делать прогноз на месяц рискованно.

«Некоторые аномалии нельзя спрогнозировать даже за неделю. Стоит учитывать и то, что сказать, стало ли какое-то событие аномалией или нет, можно лишь по факту».

Вероятность аномального тепла или холодов

По информации Гидрометцентра, в декабре среднемесячная температура в Красноярске будет чуть выше нормы. На данный момент аномальные морозы не ожидаются.

Прогноз погоды на декабрь 2024 годаПрогноз погоды на декабрь 2024 года
Прогноз погоды на декабрь 2024 года. Фото: Гидрометцентр России

Ожидаемые осадки: снег и дождь

Согласно прогнозам, в декабре в Красноярске ожидается от 12 до 31 мм осадков, что немного меньше среднего многолетнего количества. В большинстве дней будет идти небольшой снег.

Вероятность осадков в декабре в КрасноярскеВероятность осадков в декабре в Красноярске
Вероятность осадков в декабре в Красноярске. Фото: yandex.ru/pogoda

Как правильно эксплуатировать автомобиль в декабрьскую погоду

Зима является самым капризным временем года для автомобилистов. Сейчас мы напомним, как правильно эксплуатировать автомобиль во время морозов.

Советы по вождению во время снегопада и гололеда

Перед поездкой нужно очистить стекла, дворники и боковые зеркала от снега и льда. Не забудьте очистить крышу, иначе во время движения снег может слететь на лобовое или заднее стекло.

Во время гололеда и снегопада не превышайте допустимую скорость, так как снег и гололед ухудшают управляемость автомобилем и увеличивают тормозной путь.

Как ездить в снегопад и гололедКак ездить в снегопад и гололед
Как ездить в снегопад и гололед. Фото: prmira.ru

Не совершайте резких маневров и перестроений, тормозите плавно, иначе можете потерять управление над машиной.

Увеличьте в два раза привычную для вас дистанцию между транспортными средствами, ведь зимой тормозной путь резко увеличивается.

Как избежать проблем с запуском двигателя на морозе

Во время морозов многие автовладельцы испытывают трудности с запуском двигателя. Вот несколько советов, которые позволят избежать проблем:

  • заливайте качественное моторное масло. Кроме того, не забудьте заменить летнее масло на зимнее;
  • аккумулятор должен быть всегда заряжен и находиться в исправном состоянии;
  • если в двигателе стоят старые или грязные свечи зажигания, то двигатель может завестись и заглохнуть через несколько секунд. Лучше почистить свечи или заменить на новые;
  • по возможности оставляйте машину на зиму в гараже или помещении, которое защитит двигатель от морозов.
Как избежать проблем с запуском двигателя на морозеКак избежать проблем с запуском двигателя на морозе
Как избежать проблем с запуском двигателя на морозе. Фото: prmira.ru

Как ухаживать за стеклоочистителями, аккумулятором и замками зимой

В зимний период регулярно чистите стекла и автомобиль от снега и льда, иначе дворники могут замерзнуть и они перестанут работать. Используйте незамерзающую жидкость, которая сделает стеклоомыватели более гибкими и снизит риск появления трещин.

НезамерзайкаНезамерзайка
Очищайте лобовое стекло от снега и наледиОчищайте лобовое стекло от снега и наледи
Следите за состоянием аккумулятора, особенно во время холодовСледите за состоянием аккумулятора, особенно во время холодов
Незамерзайка. Фото: 1MI

Во время холодов происходит перепад температур между салоном автомобиля и улицей. В итоге образуется конденсат, который замерзает, и лед покрывает дверные замки. Решить проблему силой не получится — сделаете только хуже. Используйте специальные средства с антизамерзающими свойствами.

Зимой регулярно проверяйте уровень заряда аккумулятора. Во время холодов он садится намного быстрее. В период сильных морозов заберите аккумулятор домой или поставьте в теплое место.

Как одеться и защитить здоровье в декабре

Зимой очень важно правильно подойти к выбору одежды и обуви. Соблюсти баланс может быть непросто: можно или замерзнуть, или начать потеть. И то, и другое не очень хорошо, так как в итоге можно заболеть.

Какая одежда и обувь подойдут для морозной погоды

Чтобы не замерзнуть в декабре, нужно использовать несколько слоев одежды. В первую очередь наденьте термобелье, которое плотно прилегает к телу и не стесняет движений, не забывайте и о теплых носках.

Для второго слоя подойдет теплая кофта из флиса или натуральной шерсти. Штаны должны быть теплыми и закрывать поясницу от холода.

Используйте обувь с нескользящей подошвойИспользуйте обувь с нескользящей подошвой
Зимой надевайте теплую куртку или пуховикЗимой надевайте теплую куртку или пуховик
Не забывайте про шапку, варежки и шарфНе забывайте про шапку, варежки и шарф
Используйте обувь с нескользящей подошвой. Фото: 1MI

Из верхней одежды можно использовать пуховики и пальто. При этом они должны сидеть по фигуре, иначе будет задувать холодный ветер.

Обувь не должна быть впритык, чтобы можно было надеть теплые носки. Кроме того, тесная обувь препятствует нормальному кровообращению. Выбирайте обувь с нескользящей подошвой. В зимний период не забывайте про шапки, шарфы, перчатки и варежки.

Как правильно ухаживать за кожей и защитить здоровье во время холодов

В зимний период кожа наиболее подвержена различным повреждениям. Мороз, холодный ветер, сухой воздух и температурные перепады приводят к сухости, красноте, шелушению и даже появлению трещин.

Косметологи рекомендуют регулярно ухаживать за кожей, используя различные крема и пилинги. Важно, чтобы в косметике были компоненты, отвечающие за защиту, увлажнение и регенерацию кожи.

Используйте зимой косметику для защиты кожиИспользуйте зимой косметику для защиты кожи
Не забывайте про овощи и фруктыНе забывайте про овощи и фрукты
Используйте зимой косметику для защиты кожи. Фото: freepik.com

Специалисты советуют избегать долгого пребывания на улице, защитив себя от переохлаждения и обморожения.

Для сохранения здоровья в зимний период медики рекомендуют есть овощи и фрукты, придерживаться сбалансированного питания и пить больше воды. Не стоит забывать и о регулярных физических нагрузках.

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