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Posted 21 ноября, 11:58

Published 21 ноября, 11:58

Modified 21 ноября, 11:58

Updated 21 ноября, 11:58

Работодатели из Красноярска готовы больше платить управленцам за soft skills

Работодатели из Красноярска готовы больше платить управленцам за soft skills

21 ноября 2024, 11:58
Фото: Изображение Midjourney.
Почти половина (40%) из них заявили, что поднимут уровень зарплаты кандидата с развитыми soft skills на сумму от 5 до 15% выше изначальной. Еще 40% согласились бы увеличить заявленную заработную плату не более чем, на 5%, еще 5% — на 15-20%.

Такие данные следуют из результатов опроса*, проведенного исследовательским центром Зарплаты.ру и специалистами консалтингового агентства RusPartners.

Работодатели из Красноярска считают, что гибкие навыки важны для управленцев точно так же, как и жесткие (hard skills) — так ответили 85% респондентов. Большинство (80%) обязательно учитывают наличие soft skills во время собеседования. При этом почти половина (45%) работодателей хоть раз отказывали соискателю на управленческую позицию в работе из-за отсутствия необходимого уровня мягких навыков.

В частности, опрошенные красноярцы считают важным качеством для руководителей стрессоустойчивость — этот вариант выбрали 88% респондентов. Также работодатели обращают внимание на коммуникабельность кандидата и его умение вести переговоры — 81%. Навык работать в команде отметили 68% опрошенных, а лидерские качества — 56%. Также респонденты отмечают важность эмоционального интеллекта (38%), лидерских качеств (31%), тайм-менеджмента (31%) и умение мотивировать команду (31%). Для 19% важны все вышеперечисленные навыки.

«Среди той части работодателей, которые не обращают внимание на наличие гибких навыков при собеседовании на управленческую должность, большинство (72%) говорят, что soft skills можно легко приобрести с опытом во время работы, остальные (28%) не считают важным развитие этих качеств у руководителя, — отмечает эксперт по поиску и найму топ-менеджмента, Анастасия Малахова. — Часть мягких навыков закладывается в нас фактически с детства, что-то нарабатывается в профессиональной жизни. Развитие soft skills требует времени и фокуса внимания, но при должной мотивации каждый сотрудник может усилить те качества, которые помогут ему стать более востребованным и руководителем, и специалистом».

Для большинства опрошенных руководителей из Красноярска soft skills важны, потому что позволяют делать бизнес более эффективным и благодаря их наличию руководитель может мыслить «вне шаблона» (57%). Больше половины опрошенных (56%) ответили, что способность работать в команде и мотивировать ее зачастую важнее, чем наличие сильных жестких навыков. Также работодатели отмечали, что в их бизнесе постоянно происходят изменения, поэтому руководитель должен уметь адаптироваться под ситуацию (37%). Четверть (25%) респондентов считают, что гибкие навыки позволяют руководителям осознавать свои ошибки и исправлять их, из-за чего работа команды становится эффективнее.

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*В опросе приняли участие 2000 руководителей компаний и специалистов по подбору персонала в ноябре 2024 года

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