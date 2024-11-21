Работодатели из Красноярска готовы больше платить управленцам за soft skills

«Среди той части работодателей, которые не обращают внимание на наличие гибких навыков при собеседовании на управленческую должность, большинство (72%) говорят, что soft skills можно легко приобрести с опытом во время работы, остальные (28%) не считают важным развитие этих качеств у руководителя, — отмечает эксперт по поиску и найму топ-менеджмента, Анастасия Малахова. — Часть мягких навыков закладывается в нас фактически с детства, что-то нарабатывается в профессиональной жизни. Развитие soft skills требует времени и фокуса внимания, но при должной мотивации каждый сотрудник может усилить те качества, которые помогут ему стать более востребованным и руководителем, и специалистом».