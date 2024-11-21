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Posted 21 ноября, 07:58

Published 21 ноября, 07:58

Modified 21 ноября, 07:58

Updated 21 ноября, 07:58

В «Домклик» раскрыли секрет успеха на рынке краткосрочной аренды

В «Домклик» раскрыли секрет успеха на рынке краткосрочной аренды

21 ноября 2024, 07:58
Фото: Домклик24.
Эксперты «Домклик24» пришли к выводу, что сдача жилья в аренду на короткий срок прибыльнее долгосрочного найма. Изучив объявления арендодателей, специалисты сформировали перечень нюансов рынка краткосрочной аренды, которые помогут находить арендаторов.

Чтобы объявление арендодателя нашло большой отклик среди потребителей, нужно соблюдать некоторые правила, пишет newsnn.ru.

В первую очередь важно позаботиться о наличии продающих фото, цепляющих потенциальных гостей, которые изучают данное объявление. Ведь для большинства людей важную роль играет визуальная составляющая объявления. Удачные фото повышают спрос и уровень доверия арендатора. Согласно изученной представителями «Домклик24» статистике, за опрятную и симпатичную квартиру потребитель способен заплатить на 30% больше, чем за жилье по бросовой цене.

Во-вторых, важно учитывать, что спрос формируется в зависимости от даты и времени. Эксперты напоминают, что для ищущих жилье гостей приоритетна актуальность. Это означает, что при помощи календаря доступности и цен потребитель сможет сформировать для себя список только из свободных в определенные даты квартир. А стоимость проживания для него рассчитывается автоматически, исходя из действующей на данный момент тарификации (одни цены — в пик спроса, другие — на менее популярные даты). Актуальные данные онлайн помогут двум сторонам избежать лишней суеты при бронировании жилья и ничего не уточнять.

Третье правило предполагает написание привлекательного текста объявления. Цепляющий текст должен содержать максимум полезной информации при своей лаконичности. Как призывают эксперты «Домклик24», объявление о краткосрочной аренде важно опубликовать без грамматических ошибок и воды.

Соблюдение таких простых, но значимых правил не даст пустовать жилому помещению. Постепенно у арендодателя появятся постоянные клиенты, к нему также будут обращаться по рекомендациям знакомых и по отзывам в интернете.

Наряду с этим эксперты сервиса онлайн-бронирования квартир напоминают, что краткосрочный наем требует расходов. Чтобы создать в квартире хотя бы минимальный комфорт, важно не забыть о запасах туалетной бумаги, которая является основным расходником, а также мыла, чая, кофе, сахара, соли. Помимо этого, расходов требуют постельные принадлежности и полотенца. В расходы важно не забыть включить комиссию за публикацию объявления на онлайн-площадке и уплату налогов.

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