В «Домклик» раскрыли секрет успеха на рынке краткосрочной аренды

Во-вторых, важно учитывать, что спрос формируется в зависимости от даты и времени. Эксперты напоминают, что для ищущих жилье гостей приоритетна актуальность. Это означает, что при помощи календаря доступности и цен потребитель сможет сформировать для себя список только из свободных в определенные даты квартир. А стоимость проживания для него рассчитывается автоматически, исходя из действующей на данный момент тарификации (одни цены — в пик спроса, другие — на менее популярные даты). Актуальные данные онлайн помогут двум сторонам избежать лишней суеты при бронировании жилья и ничего не уточнять.