В «Домклик» раскрыли секрет успеха на рынке краткосрочной аренды

Posted 21 ноября, 07:58
Published 21 ноября, 07:58
Modified 21 ноября, 07:58
Updated 21 ноября, 07:58
Чтобы объявление арендодателя нашло большой отклик среди потребителей, нужно соблюдать некоторые правила, пишет newsnn.ru.
В первую очередь важно позаботиться о наличии продающих фото, цепляющих потенциальных гостей, которые изучают данное объявление. Ведь для большинства людей важную роль играет визуальная составляющая объявления. Удачные фото повышают спрос и уровень доверия арендатора. Согласно изученной представителями «Домклик24» статистике, за опрятную и симпатичную квартиру потребитель способен заплатить на 30% больше, чем за жилье по бросовой цене.
Во-вторых, важно учитывать, что спрос формируется в зависимости от даты и времени. Эксперты напоминают, что для ищущих жилье гостей приоритетна актуальность. Это означает, что при помощи календаря доступности и цен потребитель сможет сформировать для себя список только из свободных в определенные даты квартир. А стоимость проживания для него рассчитывается автоматически, исходя из действующей на данный момент тарификации (одни цены — в пик спроса, другие — на менее популярные даты). Актуальные данные онлайн помогут двум сторонам избежать лишней суеты при бронировании жилья и ничего не уточнять.
Третье правило предполагает написание привлекательного текста объявления. Цепляющий текст должен содержать максимум полезной информации при своей лаконичности. Как призывают эксперты «Домклик24», объявление о краткосрочной аренде важно опубликовать без грамматических ошибок и воды.
Соблюдение таких простых, но значимых правил не даст пустовать жилому помещению. Постепенно у арендодателя появятся постоянные клиенты, к нему также будут обращаться по рекомендациям знакомых и по отзывам в интернете.
Наряду с этим эксперты сервиса онлайн-бронирования квартир напоминают, что краткосрочный наем требует расходов. Чтобы создать в квартире хотя бы минимальный комфорт, важно не забыть о запасах туалетной бумаги, которая является основным расходником, а также мыла, чая, кофе, сахара, соли. Помимо этого, расходов требуют постельные принадлежности и полотенца. В расходы важно не забыть включить комиссию за публикацию объявления на онлайн-площадке и уплату налогов.