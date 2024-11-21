Как будем работать в последнюю неделю 2024 года

Posted 21 ноября, 01:18
Published 21 ноября, 01:18
Modified 21 ноября, 06:13
Updated 21 ноября, 06:13
Ранее депутаты Госдумы рассматривали предложение о том, чтобы сделать субботу, 28 декабря, выходным днем.
Но глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что суббота, 28 декабря, все-таки будет полноценным рабочим днем.
В этот день россияне будут отрабатывать понедельник, 30 декабря, который станет выходным днем.
Таким образом, красноярцы и остальные россияне будут работать 6 дней с 23 по 28 декабря.
Новогодние каникулы начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января включительно. Первая рабочая неделя 2025 года будет состоять из двух дней — 9 и 10 января.