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Posted 21 ноября, 01:18

Published 21 ноября, 01:18

Modified 21 ноября, 06:13

Updated 21 ноября, 06:13

Перед Новым годом красноярцев ждет шестидневная рабочая неделя

Как будем работать в последнюю неделю 2024 года

21 ноября 2024, 01:18
Фото: 1MI.

Перед Новым годом красноярцев ждет шестидневная рабочая неделя

Перед Новым годом красноярцев и остальных жителей России ждет шестидневная рабочая неделя. Об этом сообщили в Госдуме.

Ранее депутаты Госдумы рассматривали предложение о том, чтобы сделать субботу, 28 декабря, выходным днем.

Но глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что суббота, 28 декабря, все-таки будет полноценным рабочим днем.

В этот день россияне будут отрабатывать понедельник, 30 декабря, который станет выходным днем.

Фото: Минтруд России

Таким образом, красноярцы и остальные россияне будут работать 6 дней с 23 по 28 декабря.

Новогодние каникулы начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января включительно. Первая рабочая неделя 2025 года будет состоять из двух дней — 9 и 10 января.

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