prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 01:45

Published 21 ноября, 01:45

Modified 21 ноября, 01:45

Updated 21 ноября, 01:45

В Красноярске хотят расширить улицу Свердловскую до 6 полос из-за постоянных пробок

В Красноярске хотят расширить улицу Свердловскую до 6 полос из-за постоянных пробок

21 ноября 2024, 01:45
Фото: 2gis.ru.
В Красноярске улицу Свердловскую планируют расширить до 6 полос, а в районе «Роева ручья» построить виадук. Об этом заявили в мэрии.

Мэрия Красноярска планирует зарезервировать земли на улице Свердловской — ориентировочно от остановки «Лесоперевалочная база» до начала трассы Р-257. Общая площадь зарезервированных земель составит 374 тысячи квадратных метров.

На участке на протяжении трех лет нельзя будет строить жилые здания и другие объекты.

Как рассказали в департаменте градостроительства, в рамках реконструкции участка от Николаевского моста до выезда из Красноярска проезжую часть планируют расширить до 4, местами 6 полос. Более того, в районе «Роева ручья» может появиться надземный пешеходный переход.

Планируется, что разработка проектно-сметной документации для реконструкции Свердловской стартует в следующем году. После этого мэрия начнет изымать объекты, которые попадут в границы проекта.

Отметим, что на указанном участке регулярно собираются серьезные пробки. В августе 2023 года прокуратура потребовала от мэрии решить проблему с заторами на Свердловской.

Читайте также:
Егорова отправили в СИЗО на два месяцаДорожные подряды на 2025 год отдали строителям из топа богатейших красноярцевВ Красноярске сорвали срок дорожного ремонта
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дороги#Мэрия Красноярска#Пробки#Реконструкция#Свердловская
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика