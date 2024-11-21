В Красноярске хотят расширить улицу Свердловскую до 6 полос из-за постоянных пробок

Как рассказали в департаменте градостроительства, в рамках реконструкции участка от Николаевского моста до выезда из Красноярска проезжую часть планируют расширить до 4, местами 6 полос. Более того, в районе «Роева ручья» может появиться надземный пешеходный переход.