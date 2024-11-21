В Красноярске хотят расширить улицу Свердловскую до 6 полос из-за постоянных пробок

Posted 21 ноября, 01:45
Published 21 ноября, 01:45
Modified 21 ноября, 01:45
Updated 21 ноября, 01:45
Мэрия Красноярска планирует зарезервировать земли на улице Свердловской — ориентировочно от остановки «Лесоперевалочная база» до начала трассы Р-257. Общая площадь зарезервированных земель составит 374 тысячи квадратных метров.
На участке на протяжении трех лет нельзя будет строить жилые здания и другие объекты.
Как рассказали в департаменте градостроительства, в рамках реконструкции участка от Николаевского моста до выезда из Красноярска проезжую часть планируют расширить до 4, местами 6 полос. Более того, в районе «Роева ручья» может появиться надземный пешеходный переход.
Планируется, что разработка проектно-сметной документации для реконструкции Свердловской стартует в следующем году. После этого мэрия начнет изымать объекты, которые попадут в границы проекта.
Отметим, что на указанном участке регулярно собираются серьезные пробки. В августе 2023 года прокуратура потребовала от мэрии решить проблему с заторами на Свердловской.