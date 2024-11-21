В Красноярске мужчина с ножом ограбил продуктовый магазин. Его ищут уже 10 дней

Posted 21 ноября, 02:39
Published 21 ноября, 02:39
Modified 21 ноября, 03:44
Updated 21 ноября, 03:44
Как рассказали в МВД, вечером 11 ноября в полицию обратилась 51-летняя работница продуктового магазина на Краснодарской.
Продавщица рассказала, что неизвестный мужчина, угрожая ножом, забрал из кассы 8 тысяч рублей и сбежал с места преступления.
Правоохранители предполагают, что у злоумышленника мог быть сообщник, который ждал его у входа. Возбуждено уголовное дело о разбое (часть 2 статья 162 УК РФ).
Приметы разыскиваемого: рост 170-175 см, среднего телосложения. Во время ограбления на подозреваемом была черная куртка с капюшоном, на левой стороне белый логотип Nike. Ниже с правой стороны прямоугольная вставка белого цвета.