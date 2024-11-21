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Posted 21 ноября, 02:39

Published 21 ноября, 02:39

Modified 21 ноября, 03:44

Updated 21 ноября, 03:44

В Красноярске мужчина с ножом ограбил продуктовый магазин

В Красноярске мужчина с ножом ограбил продуктовый магазин. Его ищут уже 10 дней

21 ноября 2024, 02:39
Фото: t.me/mvd_24.

В Красноярске мужчина с ножом ограбил продуктовый магазин

В Красноярске полиция уже 10 день ищет мужчину с ножом, ограбившего магазин. У злоумышленника мог быть сообщник.

Как рассказали в МВД, вечером 11 ноября в полицию обратилась 51-летняя работница продуктового магазина на Краснодарской.

Продавщица рассказала, что неизвестный мужчина, угрожая ножом, забрал из кассы 8 тысяч рублей и сбежал с места преступления.

Правоохранители предполагают, что у злоумышленника мог быть сообщник, который ждал его у входа. Возбуждено уголовное дело о разбое (часть 2 статья 162 УК РФ).

Видео: t.me/mvd_24.

Приметы разыскиваемого: рост 170-175 см, среднего телосложения. Во время ограбления на подозреваемом была черная куртка с капюшоном, на левой стороне белый логотип Nike. Ниже с правой стороны прямоугольная вставка белого цвета.

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